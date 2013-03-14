Annesinin 8. kattan ölüme attığı bebek kurtuldu

ABD'nin New York kentinde bebeğiyle birlikte 8. kattan aşağıya atlayan kadın hayatını kaybetti. Annesinin kollarında bulunan bebek ise şans eseri hayatta kalmayı başardı. Geride 7 sayfalık not bırakan kadının intihar ettiği belirtildi.

Harlem’de yaşayan 45 yaşındaki Cynthia Wachenheim isimli bir kadın, 10 aylık bebeği Keston Wachenheim ile 8. kattaki evinin penceresinden aşağıya atladı.

Wachenheim, olay yerinde hayatını kaybederken, bebeği yaralı olarak kurtuldu. Annesinin kollarında bulunan bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan 10 aylık bebeğin tedavisi devam ediyor.

Görgü tanıklarından Steven Dominguez, önce bir kadın çığlığı duyduğunu belirterek, “Bir şeyin yere düştüğünü anladım ama bunun bir insan olduğunu tahmin etmedim” dedi.

Dominguez, olay yerine gittiğinde ise bir bebek ağlaması duyduğunu dile getirdi.

Öte yandan, ölen kadının eşiyle yaşadığı evde, 7 sayfalık intihar notu bulundu.