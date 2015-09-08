10 aydır tutuklu yargılanan tecavüz zanlısı, ikiz kardeşinin itirafıyla serbest bırakıldı

Fransa'nın Marsilya kentinde, 2012-2013 yıllarında üç ayrı tecavüz ve üç tecavüz girişimi suçlamalarıyla yargılanan Yoan Gomis, suçunu itiraf etti. 26 yaşındaki Gomis'in itirafıyla, 10 aydır suçsuz yere hapis yatan ikiz kardeşi Elvin Gomis, serbest bırakıldı.

soL'un AFP kaynaklı haberine göre, saldırıya uğrayan kadınlardan alınan DNA örnekleri, ikizlerin aynı DNA yapısına sahip olması ve birlikte yaşamaları nedeniyle, suçlunun kimliğinin tespitinde sorun çıkardı. Yoan Gomis suçu inkar edince, ikizi Elvin Gomis'le birlikte 10 ay boyunca tutuklu olarak yargılandı.

Tutuklu geçirilen 10 ay sonunda Elvin’in olaylar esnasında başka yerde olduğuna dair şahitleri olması ve Yoan’ın kardeşinden farklı olarak hafif derece işitme engelli olup kekeleyerek konuşması, davayı çözdü. Saldırıya uğrayan kadınların bazıları, saldırganın ara sıra kekelediğini ifade edince, Yoan suçunu itiraf etti. İkiz kardeşi Elvin Gomis, itirafın ardından serbest bırakıldı.

