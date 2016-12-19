T24 LogoT24 Logo
Spor

10 aydır bileklerini büken olmadı!

Başakşehir, en son yenilgisini, 12 Mart tarihinde Osmanlıspor'a karşı almıştı

19 Aralık 2016 17:10

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, ligde 10 aydır yenilgi yüzü görmüyor. 

Son yenilgisini geçen sezonun 25. haftasında, 12 Mart tarihinde Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik skorla alan turuncu-lacivertliler, ligde 283 gündür mağlup olmuyor.

Ligin 15. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı.

 

10 galibiyet, 5 beraberlik

 

Bu sezon oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alan teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezonun son 9 müsabakasında da 5 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarının son maçında deplasmanda Adanaspor karşısına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmayı da kaybetmezse, yenilmezlik unvanını yeni yıla taşıyacak.

Medipol Başakşehir, takipçisi Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olmasıyla Türkiye'de profesyonel liglerin tek yenilgisiz takımı unvanının da sahibi oldu.

ETİKETLER

Spor Toto Süper LigBeşiktaşOsmanlısporyenilgi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24