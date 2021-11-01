10 ayda Yunanistan’a geçmeye çalışan 17 bin 587 sığınmacı yakalandı

Bu yıılın ilk 10 ayında, Ege Bölgesi’ndeki şehirlerden yasadışı yollarla Yunanistan’ın adalarına geçmeye çalışan 17 bin 587 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bu veri, İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan, Ege Denizi’nde düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine yönelik 1 Ocak ile 31 Ekim 2021 tarihleri arasındaki ‘Düzensiz Göç İstatistikleri Raporu’nda paylaşıldı.

Rapora göre yasadışı geçiş denemelerinin en yoğun olduğu zaman mart ve eylül aylarıydı. Eylülde 3 bin 682 girişimle en yüksek rakama ulaşıldı, en düşük sayı 391 kişiyle ocak ayı oldu. Sekiz sığınmacı hayatını kaybetti, 78 organizatör yakalandı.

Düzensiz göç faaliyetlerinin yoğunlaştığı bölgeler ise İzmir’in Çeşme, Foça, Seferihisar, Muğla’nın Marmaris Bodrum, Fethiye ve Datça, Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçeleri ile Balıkesir’in Ayvalık ilçesiydi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı düzensiz göçün engellenmesi için üç arama-kurtarma gemisi, 41 Sahil Güvenlik botuyla yaklaşık 3 bin saat seyir yaptı. Çalışmalarda 11 helikopter görev yaptı.