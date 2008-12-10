T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

10 ayda faizci 1, ücretli 5 lira vergi ödedi

Bu yılın 10 ayında bankada parası olanlar 4,2 milyar YTL, çalışanlar ise 19 milyar YTL gelir vergisi ödedi.

10 Aralık 2008 02:00

Bu yılın 10 ayında bankada parası olanlar 4,2 milyar, çalışanlar ise 19 milyar YTL gelir vergisi ödedi.

İşçi ve memurlar, vergi yükünü taşımaya devam ediyor. Ocak-Ekim döneminde Gelir İdaresi Başkanlığı verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre:

- Bu yılın 10 aylık döneminde ücretlilerin maaşları karşılığında ödedikleri gelir vergisi tutarı 18,9 milyar YTL'yi buldu. Bu şekilde bankada parası olanlar 1 öderken, ücretlilerin ödediği vergi 5 olarak belirlendi.

- Ücret ve ücret sayılan ödemelerden bu yıl 18 milyar 949 milyon 81 bin YTL gelir vergisi alındı. Geçen yılın aynı döneminde 15 milyar 435 milyon 589 bin YTL olarak alınan toplam gelir vergisine göre, bu yıl ücretlinin ödediği gelir vergisinde yüzde 22,8'lik artış meydana geldi.

- 2007 yılında ücretlerden kesilen vergiler, toplam gelir vergisinin yüzde 53,3'ünü oluştururken, söz konusu oran bu yıl yüzde 54,8'e yükseldi.

- 2007 yılının ilk 10 ayında 3 milyar 516 milyon 210 bin YTL olan mevduat faizlerinden kesilen stopaj tutarı, bu yıl aynı dönemde 4 milyar 179 milyon 818 bin YTL'ye çıktı. Mevduat faiz ödemelerindeki verginin, toplam vergiler içindeki payı ise yüzde 12,15'den yüzde 12,09'a geriledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24