10 AYDA 24 SİLAHLI GASPTAN TUTUKLANDI

Haber: Ali AKSOYER - Kamera: İstanbul DHA

Kağıthane\'de bir polis memurunun yaralandığı çatışmanın ardından yakalanan şüpheli Alpay G.(20) nin 10 ay içinde 24 ayrı silahlı market gaspı yaptığı tespit edildi. Şüphelinin suç ortağı ile birlikte motosikletle geldiği marketlerden yaklaşık 200 bin lira gasp ettiği tespit edilirken, polis firarda olan diğer gaspçıyı arıyor.

BİR POLİS MEMURU VURULMUŞTU

Kagıthane\'de son aylarda meydana gelen market gaspı olayları üzerine polis tarafından önlem alınmış, 30 Aralık 2017\'de Kağıthane\'ye market gaspı yapmaya gelen iki kişi karşılarında polisi bulmuşlardı. Polisle, soyguncular arasında yaşanan silahlı çatışma sırasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru yaralanırken, soyguncular motosikletle kaçmayı başarmışlardı. Ancak aynı gece polisin düzenlendiği operasyonda şüphelilerden Alpay G. gözaltına alınmıştı.

10 AYDA 24 MARKET GASPI YAPMIŞLAR

Gasp Büro Amirliği\'ne getirilen yaralı soyguncu Alpay G.\'nin sorgusu tamamlandı. Şüphelinin suç ortağı ile birlikte Kağıthane, Beyoğlu ve Şişli bölgesinde 20 Ocak 2017 tarihinden, 17 Aralık 2017 tarhine kadar 24 ayrı silahlı market gaspı olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin marketlerin hepsine başlarında kask ve motosikletle geldiği, bir kişinin dışarda beklediği diğerinin ise içeri girerek kasalarda bulunan paraları aldığı belirlendi. Şüphelilerin marketlerden yaklaşık 200 bin liralık gasp yaptıkları öğrenildi.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Polis soruşturması sonucundan şüpheli Alpay G.\'nin daha önceden 8 kez polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelinin daha önce işlediği suçlar arasında kasten yaralama, taksirle yaralama, hırsızlık, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı suçlarının bulunduğu belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Alpay G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis kimliğini tespit ettiği diğer şüpheliyi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlının emniyetten çıkışı

