10 askere tutuklama istemi

T24 -

Balyoz soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan Konya İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Özçoban ve Jandarma Yarbay Yusuf Kelleli tutuklandı.



Balyoz soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 18 kişiden 15'i bugün adliyeye getirildi. Bunlardan 5'i savcılık sorgusunun ardındanserbest bırakılırken, 9'u muvazzaf 10 asker tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.



İlerleyen saatlerde iki tutuklama kararı çıktı. Savcılar tarafından nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Konya İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Özçoban ile Yarbay Yusuf Kelleli tutuklandı.



Mahkeme, emekli başçavuş Ertan Karagözlü ve 7 muvazzaf askeri ise serbest bıraktı.



Öte yandan, adliyeye sevk edilen bir sivil memur, bir süre burada kaldıktan sonra aynı araçla adliyeden ayrılırken, 15 kişi arasında yer alan ve serbest bırakılan 5 muvazzaf asker de sivil plakalı bir minibüsle adliyeden ayrıldı.



İlk dalgada 49 gözaltı yaşanmış, 33 kişi tutuklanmıştı



İlk operasyon dalgasında aralarında Kuvvet Komutanları ve eski 1. Ordu Komutanları'nın da bulunduğu 49 kişi gözaltına alınmıştı.



Sorgularının tamamlanmasının ardından aralarında Kuvvet Komutanları emekli Orgeneral İbrahim Fırtına, emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu komutanı Ergin Saygun'un da bulunduğu 16 kişi serbest bırakılmıştı.



Doğan, 'Ergenekon cezaevi'ne nakledildi



Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve emekli Korgeneral Engin Altun'un da aralarında bulunduğu 33 kişi, 4 günlük sorgu sürecininin arından, belli gün ve zamanlarda gerçekleştirilen sorgulamalar sonrası tutuklanmıştı.



Doğan, Silivri Cezaevi'nde



Çetin Doğan, tutuklanmasının ardından öncelikle Metris Cezaevine gönderilirken, bir gün sonra Ergenekon sanıklarının yattığı Silivri Cezaevi'ne nakledilmişti.

