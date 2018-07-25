1 yıla kadar hapsi istenen Berna Laçin'den açıklama: Yazdığımın suçla ilgisi yok

Oyuncu Berna Laçin, seçim döneminde yaşanan idam tartışmaları sırasında attığı "İdam çözüm olsaydı, Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı" tweeti nedeniyle başlatılan soruşturmada; kendisine 1 yıla kadar hapis cezası istenmesiyle ilgili " Benim için çok anlamlandırabileceğim bir şey değil, hukuken baktığımda da yazdığımın suçla ilgisi yok. Açsınlar dava, ben çok rahatım" açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN-Berna Laçin'e 'dini değerleri aşağılama' iddiasıyla dava açıldı

Berna Laçin, idam tartışmalarıyla ilgili attığı “İdam çözüm olsaydı, Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez!” tweeti nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Berna Laçin’in 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

Sözcü'den Sercan Meriç'e konuşan Laçin, “Benim için çok anlamlandırabileceğim bir şey değil, hukuken baktığımda da yazdığımın suçla ilgisi yok. Açsınlar dava, ben çok rahatım. İnsanda haklılığın verdiği bir rahatlık oluyor. Gerçekten gereksiz de bir şey. Anlamıyorum da. Beni endişenlendiren bir şey de değil” dedi.