1 yıl evli kaldım 36 yıldır mahkumum

Berkan yaptığı en büyük hatanın Serpil Örümcer ile evliliği olduğunu söyledi.



Berkant, 'Bayan Bacak' lakaplı Serpil Örümcer'le 1972'de yaptığı evliliği "En büyük hatayı Serpil'le evlenmekle yaptım" diye değerlendirdi. Evliliğinin bir yıl sürdüğünü, 36 yıldır mahkum edildiğini söyleyen Berkant, "O yılları hatırlamak bile istemiyorum. Ben kötü bir insan değilim, toplum bunu böyle bilsin. Serpil kendi hatalarının bedelini ödüyor" dedi.



Son eşi Engin Akgürgen'le 34 yıldır mutlu bir evliliği olduğunu belirten 'Bay Samanyolu' Berkant, Serpil Örümcer'den olan kızı Fulya'nın dışında 28 ve 22 yaşlarında iki erkek çocuk sahibi. Berkant, Bayan Bacak'la evliliğini şu sözlerle anlattı: "Farklıydık. Serpil Örümcer’e aşık olup evlendim ama gerçeği aynı evde yaşamaya başlayınca öğrendim. Aramızda korkunç bir kültür ve görüş farkı vardı. Annesi de bizimle yaşıyordu ve onunla da geçinemiyordum. Evin içinde her gün kavga gürültü vardı. Ayrılmak mecburiyetinde kaldım. İyi ki de ayrılmışım.



Kızıma 'Baban öldü' demişler. Fulya 10 yaşına kadar babasını ölü bildi, yıllarca bana göstermediler. Ben hiç bir zaman kızımı inkar etmedim. Ne zaman çocuğumu görmek istesem kendimi emniyette buluyordum. Annesi ‘Bizi rahatsız ediyor’ diye şikayet ediyordu. Fulya’nın evlendiğini, evlendikten 2 yıl sonra duydum. İki de çocuk yapmış, eşi kaçmış. Bu kadar çelişkinin içinde benim onlarla ilişki kurmam mümkün değildi. Evlendiğimde gencecik bir kızdı. Benim onu eğitmeme imkan yoktu. Anne-kız kavga edip, 10 dakika sonra barışıyorlardı.



Ne annem kaldı, ne karım



Şöhretim çok büyük ama öyle hanlarım apartmanlarım yok. Ben de normal kazancıyla hayatını sürdüren bir insanım. Bu saatten sonra diyalog kuramazsınız. Yaptıklarıyla bütün yolları kapattılar. Beni kızımdan uzaklaştıran, onların bana yaptıklarıdır. Ne annem kaldı, ne çocuklarım, ne karım, ne ben kaldım. Bundan 5-6 sene önce Mersin’de çalışıyordum, Fulya geldi kocasıyla. Baktım çapulcu bir adama vermiş Fulya'yı. Damat beni tehdit etmeye başladı. Annesi Fulya'yı benden uzaklaştırdı. Şimdi kızımın ayağında ayakkabı yokmuş. Zor durumdalarmış. İnsan üzülüyor yaşadıklarına. Ama baba-kız olma fırsatı verilmedi bize. Hayatı boyunca Fulya’yı bana silah olarak kullanacak. Sıkıldım artık. Olmazsa kanuni yola başvuracağım. Kötü bir baba olarak gösterilmek zoruma gidiyor. Benim kızım çocuk değil, 36 yaşında, iki çocuğu var.



Serpil'i ben Serpil yaptım



Serpil’i ben Serpil yaptım. Saldırganlık sadece bana olsa belki kaldırabilirdim, ama çoluğuma çocuğuma, karıma, anneme, kayınvalideme, etrafımdaki kişilere öyle hakaretler edildi ki onlarla dolmuş bir insanım. Bir yarışma programında kızımı da çağırmışlar, oturduk konuştuk. Eve geldik, Serpil telefon edip, bana yalancı, sahtekar dedi."



Eşim manevi işkence görüyor



Berkant'ın, kızını görmediği için hep üzüldüğünü söyleyen eşi Engin Hanım, "O bir baba. Kötü olsa herkese karşı kötü olurdu. Çok iyi bir müzisyen, çok iyi bir baba. Bir eş olarak Berkant’ın suçlanmasından, kötü bir baba olarak anılmasından rahatsızlık duyuyorum. Zorla kötü yaptılar. İsmi geçtiği zaman Berkant hastalanıyor. Ne zaman ortaya çıksalar, televizyonda görse kalbi sıkışıyor, sağlığı bozuluyor. Eşim manevi işkence görüyor. Eski eşi diyorlar ama eskimiyor" diyor.



