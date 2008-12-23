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Spor

1 yıl ceza geliyor!

MHK BaşkanıSarvan'a küfür eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Demirören'e, PFDK tarafından ceza verileceği öğrenildi.

23 Aralık 2008 02:00


Turkcell Süper Lig'in son derbisi olan Gatasaray-Beşiktaş maçında, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Oğuz Sarvan'a hakaret ve küfür eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'e, Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 6 ay ile 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verileceği öğrenildi.

Karşılaşma sırasında Sarvan'ın yüzüne karşı “Bizim maçlarımıza ne biçim hakemler atıyorsun. Ayıptır. Emeğimizi çalıyorlar” diyen Demirören, karşılaşma bitiminde şeref salonunda PFDK Başkanı Reşat Bostan'a hitaben tepkisini sürdürünce, ağır bir cezanın eşiğine geldi.


BEŞ YÖNETİCİ DE YANDI

Demirören'in, Bostan'a “Bu edeceğim küfürleri Oğuz Sarvan'a söyle” dedikten sonra küfürleri sıraladığı ve ayrıca çok ağır hakaretler ettiği öne sürüldü. Disiplin konusunda Türk futbolunun en yetkili kişisi olan Reşat Bostan olayı bizzat rapor etti. Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener de, “Gereğini yapın” dedi. Karşılaşma sonrası sahaya giren Beşiktaş yöneticilerinin de ceza alacağı belirlendi.

Akredite kartları bulunmalarına karşın sahaya girmeleri yasak olan bu yöneticiler, karşılaşmanın temsilcisi Ata Özer tarafından rapora yazıldı. Hakem Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüyen ve tepki gösteren Kenan Öner, Bülent Deriş, Ertunç Soğancıoğlu, Şeref Yalçın ve Hakan Aksoy'un 21'er gün hak mahrumiyeti cezası alacağı kaydedildi. Öte yandan Delgado'nun “İngilizce bilmiyor” dediği hakem Cüneyt Çakır'ın ise çok iyi derecede İngilizce konuştuğu öğrenildi. 3 yıldır FİFA kokartı taşıyan ve uluslararası alanda 22 maçta düdük çalan Çakır'ın, FİFA ve UEFA'nın İngilizce sınavlarından tam not aldığı saptandı.

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