1 yaşındaki çocuğunun elinde sigara söndürüp eşine tecavüz eden adam gözaltına alındı

Adana'da uyuşturucu bağımlısı 29 yaşındaki Bilal G., 1 yaşındaki oğlu H.G.'nin elinde sigara söndürüp dövdüğü, eşi Ö.G.'ye de tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Merkez Seyhan İlçesi'nde yaşayan ve pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Bilal G., 6 yıl önce Ö.G. ile evlenip yaşları 1 ile 5 arasında değişen 4 çocuk sahibi oldu. İddiaya göre uyuşturucu madde kullanan Bilal G., sürekli eşi ve çocuklarına şiddet uygulamaya başladı. Oğlu H.G.'yi darp edip vücudunda sigara söndürdüğü belirten Bilal G.'nin yaptıklarından bunalan Ö.G., polise başvurup şikayetçi oldu.

Zorla birlikte oluyor

Polis merkezinde ifade veren Ö.G., "6 yıllık eşim çocuklarımın yanında uyuşturucu kullanıyor, çocuklarımı ve beni dövüyor. Oğlum H.G.'nin elinde sigara söndürdü. Yanık ve darp izleri çocuğumun üzerinde görülüyor. Çocuğumu başkasına vermek istiyor. Ben karşı çıkınca da oğluma işkence yaparak vicdanen beni rahatsız etmek istiyor. Ayrıca bana zorla sahip oluyor, istemesem de zorla cinsel ilişkiye giriyor" dedi.

Polisler, Ö.G. ve 4 çocuğunu Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirip rapor aldırarak sığınma evine yerleştirdi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Bilal G.'nin ise suçlamaları reddettiği öğrenildi.