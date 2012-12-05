1 yaşındaki çocuğun ağlama sesi anne ve babasını kurtardı

Konya'da bir evde içinde köz bulunan kömür kovasının, evin mutfak kapısını tutuşturması sonucu yangın çıktı. Dumandan etkilenen 1 yaşındaki çocuklarının ağlamasıyla uyanan anne ve baba, komşularının yardımıyla evden çıkartıldı.

cnnturk.com geçen habere göre, yangın gece 01.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çataltömek Mahallesi Ümit Sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Nazif Akbaş, gece yatarken sobanın külünü bir kovaya boşaltıp mutfak kapısının yanına koydu. İçinde köz bulunan kova rüzgarında etkisiyle alev almaya başladı. Bir süre sonra alevler mutfak kapısını sardı.

Kısa süre içerisinde mutfak tamamen yanarken evin içini duman kapladı. Bu sırada annesinin yanında uyuyan 1 yaşındaki Ömer Akbaş ağlamaya başladı. Çocuklarının ağlaması üzerine kalkan anne Kıymet Akbaş(26) ile baba Nazif Akbaş evdeki dumanı fark etti. Mutfağa giden Nazif Akbaş alevleri görünce çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Panikleyerek evden çıkamayan aile komşuların yardımıyla evden çıkartı.

Çevredekiler tarafından olay yerine 112 acil servis ve itfaiye ekibi çağırıldı. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Yangın, yaklaşık 30 dakikalık bir çalışma sonrası kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen Nazif Akbaş eşi Kıymet Akbaş ve 1 yaşındaki çocukları Ömer Akbaş olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı. Anne, baba ve çocuklarının durumu iyi olduğu belirtildi. Baba Nazif Akbaş, polise veridiği ilk ifadede,"Biz yatıyorduk. Çocuk ağlayınca kalktık. Kalktığımızda evi duman sarmıştı" dedi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.