1 yaşındaki bebeği otomobilde bıraktılar

Tekirdağ'da 1 yaşındaki bebeklerini otomobilde bırakıp alışverişe giden anne babaya çevre sakinleri tepki gösterdi.



TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesinde uyuyan bebeklerini kapısını kilitledikleri otomobilin içinde bırakan anne ve baba alışverişe gitti. Uyandığında yanında anne ve babasını göremeyen ve ağlamaya başlayan 1 yaşındaki bebeği ise otomobilin çevresinde toplananlar sakinleştirmeye çalıştı. Aradan geçen 15 dakikanın ardından otomobilin başına gelen ve bebeğini alan babaya vatandaşlar ve polis ekipleri tepki gösteri.



Çorlu'nun en işlek yeri olan Şehit Teğmen Yavuzer caddesine 34 LOP 32 plakalı otomobili park eden karı-koca çift araç içinde uyuyan bebeklerini bırakarak alışverişe gitti. Uyandığında yanında anne ve babasını göremeyen bebek ise otomobilin camına vurarak ağlamaya başladı. Otomobildeki bebeği gören vatandaşlar ise aracın kapılarını açmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri haber merkezi yardımı ile otomobilin plakasından ailenin telefonuna ulaşmaya çalıştı,ancak başarılı olamadı. Ağlamayı sürdüren bebeğe ise vatandaşlar otomobilin dışından yaptıkları oyunlarla sakinleştirmeye uğraştı.



Aradan geçen 15 dakikalık bir sürenin ardından anne otomobilin yanına geldi ve kapıları açmaya çalıştı. Ancak anahtarın yanında olmadığın fark edince koşarak eşinin yanına gitti. Kısa süre sonra otomobilin yanına gülürek gelen ve ismi öğrenilemeyen baba otomobilin kapısını açtı ve bebeğini kucağına alarak 'Tamam yavrum geldik' dedi. Bu sırada kendisini ve bebeğini görüntüleyen kameralara ise baba 'İyi çek bebeği ağabeyi' dedi ve vatandaşların tepkisi altında kucağındaki bebekle otomobilin yanından ayrıldı.



