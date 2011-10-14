-''1. Uluslararası Helal Kogresi'' başladı ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - Gıda maddeleri, ham maddeler, laboratuvarlar, belgelendirme standartları, ilaçlar, kozmetik ürünler, oteller, restoranlar, turizm sektörü, bankacılık, toplu taşıma ve nakliyat konularının, helal standartları açısından ele alındığı ''1. Uluslararası Helal Kogresi''nde, uluslararası helal sertifikası veren kuruluşlar birliğinin kurulması teklif edildi. İslam Odaları Araştırma ve Bilgilendirme Merkezince (ICRIC), Limak Ambassadore Otel'de düzenlenen ''1. Uluslararası Helal Kogresi'', farklı ülkelerden çok sayıda uzmanı ve davetliyi bir araya getirdi. Kongrede iki gün boyunca gıda maddeleri, ham maddeler, laboratuvarlar, belgelendirme standartları, ilaçlar, kozmetik ürünler, oteller, restoranlar, turizm sektörü, bankacılık, toplu taşıma ve nakliyat konuları, helal standartları açısından ele alınacak. Kongrenin açılış konuşmasını yapan ICRIC Başkanı Muhammed Nahavandian, Helal Projesinin, 14 yüzyıldır İslam toplumlarında süregelen bir uygulamanın standardizasyonu olduğunu belirtti. Projeye İslam dini ve ekonomik boyutuyla yaklaşıldığını anlatan Nahavandian, helal gıda üretimi ve tüketiminin, Müslümanların sosyal ilişkilerinin bir parçası olduğunu dile getirdi. Nahavandian, küreselleşmenin etkisiyle artık daha ciddi şekilde çok kültürlülüğün etkisini gösterdiğine işaret ederek, ''Çok kültürlü birlikte yaşamı artık daha çok düşünmek zorundayız. Farklı toplulukların kendi kültürlerini, yaşam şekillerini bir arada devam ettirip, aynı zamanda başkalarının yaşam tarzlarına ve kültürlerine de saygı duymalarını sağlamalıyız. Helal ürünlerin standardize edilmesi aslında küreselleşmenin bir yan ürünüdür'' diye konuştu. Helal ürünlerin, artık her zamankinden daha fazla sınır aşan faaliyetlere konu olduğuna dikkati çeken Nahavandian, kongrenin sadece helal gıdayı kapsamadığını, turizm ve otelcilik hizmetlerini de içerdiğini söyledi. Helal konusunun sürekli büyüyen ve kapsamı genişleyen bir konu olduğuna dikkati çeken Nahavandian, ekonomik açıdan bakıldığında, İslam toplumunun gerçekten büyük bir pazar olduğunu vurguladı. Helal standardının, dini güven ile bilimsel ve teknik ayrıntıların birlikte ele alınmasını gerektirdiğini belirten Nahavandian, şöyle konuştu: ''Şer'i hukukla bilim ve teknoloji arasında görüş ayrılıkları olabilir. Küresel bir pazardan bahsediyoruz. Bir araya gelip, ortak bir standart belirlemek zorundayız. Aksi halde benim helalim, sizin helalinizden farklı olacaktır. Ya fıkhi farklılıklar ortaya çıkacak ya da bir teknik farklı şekilde uygulanacak. Eğer küresel bir pazar oluşturmaya ve diğer pazarlara da girmeye çalışıyorsak, hem fıkıh hem bilimsel açıdan birlikte çalışmalıyız. Birkaç yıldan beri bu konuda önemli çalışmalar yapıldı. Helal için uluslararası standartlara doğru bir fikir birliğine varıldı. Bütün İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler bu konuda bir fikir birliğine vardı. Tüm fıkıh ekollerine göre herkesin gönül rahatlığıyla kabul ettiği bir standart ortaya çıktı. Artık bütün çabamızı ve becerimizi, teknik ve bilimsel kısma ayırmamızın zamanı geldi. İşte bu konferans bu konuyla ilgili olarak düzenlendi.''