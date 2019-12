-1. TRANSFER DÖNEMİ SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - Futbolda, 10 Haziran'da başlayan 2010-2011 sezonu birinci transfer dönemi bu akşam saat 17.30 itibariyle sona erdi. Spor Toto Süper Lig'de 18 takım 180 futbolcuyu transfer etti, 167 futbolcuyla da yollarını ayırdı. ''Üç Büyükler'' bu yıl da flaş transferlerle taraftarlarına umut verirken, geçen sezonun şampiyonu Bursaspor ile Trabzonspor, kadrolarını büyük ölçüde korudu. UEFA Avrupa Kupası'nda Türkiye'nin tek temsilcisi olarak kalan Beşiktaş, Real Madrid'in efsane futbolcusu Guti ve Inter'in gol ayağı Quaresma'yı (Q7) renklerine bağlayarak büyük sükse yaparken, Fatih Tekke ile de anlaşarak dönemin son transferini gerçekleştirdi. Fenerbahçe ile Galatasaray da Avrupa kupalarına veda etmelerine karşın Chelsea, Nancy, Wolfsburg, Liverpool, Olympique Marsilya, CSKA Moskova gibi dünyaca tanınmış kulüplerden yaptıkları transferlerle yine şampiyonlukta iddialı olduklarını gösterdiler. Transfer trafiğinin en fazla yaşandığı takımlar ise ligin yeni ekipleri olurken, Konyaspor 23 oyuncuya imza attırıp, 16 futbolcuyu göndererek dikkati çekti. Profesyonel liglerde ''ara transfer'' olarak adlandırılan ikinci transfer dönemi, 5 Ocak-1 Şubat 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. -GELENLER VE GİDENLER- Spor Toto Süper Lig'in 18 takımının birinci transfer döneminde kadrolarına kattıkları ve yollarını ayırdıkları futbolcuların isimleri şöyle: -BEŞİKTAŞ- Gelenler (7): Jose Maria Gutierrez Hernandez ''Guti'' (Real Madrid), Ricardo Andrade Quaresma Bernardo (Inter), Roberto Hilbert (Stuttgart), Cenk Gönen (Denizlispor), Ersan Adem Gülüm (Adanaspor-Kiralık), Mehmet Aurelio (Real Betis), Fatih Tekke (Rubin Kazan) Gidenler (9): Matias Emilio Delgado (Al Jazira), Serdar Özkan (Galatasaray), Batuhan Karadeniz, Rodrigo Tello, Erkan Zengin (Eskişehirspor), İbrahim Kaş (Kiralıktı, Getafe'ye döndü), Ramazan Özcan (Kiralıktı, 1899 Hoffenheim'a döndü), Korcan Çelikay (Diyarbakırspor-Kiralık), Uğur İnceman (Medical Park Antalyaspor) -BURSASPOR- Gelenler (6): Gökçek Vederson (Fenerbahçe), Federico Insua (Club America), Milan Stepanov (Porto), Leonel Nunez (Independiente), Damian Steinert (Racing Club), Harun Tekin (Güngören Belediyespor) Gidenler (5): Ayhan Tuna Üzümcü, Yenal Tuncer (Medikal Park Antalyaspor'a kiralık olarak), Veli Acar (Konyaspor), Leonardo Andres Iglesias (Serbest), Tomas Zapotocny (Kiralıktı, Beşiktaş'a geri döndü) -FENERBAHÇE- Gelenler (7): İlhan Eker (Gençlerbirliği), Miroslav Stoch (Chelsea), Issiar Dia (Nancy), Caner Erkin (CSKA Moskova), Mamadou Niang (Olympique Marsilya), Serkan Kırıntılı (Ankaragücü), Joseph Yobo (Everton-Kiralık) Gidenler (6): Ali Bilgin (Kayserispor), Gökçek Vederson (Bursaspor), Deniz Barış (Medical Park Antalyaspor), Önder Turacı, Volkan Babacan (Kayserispor-Kiralık), Deivid de Souza (Flamengo) -GALATASARAY- Gelenler (9): Lorik Cana (Sunderland), Juan Pablo Pino (Monaco), Serdar Özkan (Beşiktaş), Ali Turan (Kayserispor), Mehmet Batdal (Bucaspor), Çağlar Birinci, (Denizlispor), Musa Çağıran (Altay), Zvjezdan Misimovic (Wolfsburg), Emiliano Insua (Liverpool-Kiralık) Gidenler (12): Joao Alves De Assis Silva (Kiralıktı, Manchester City'ye döndü), Giovani Dos Santos (Kiralıktı, Tottenham Hotspur'a döndü), Abdul Kader Keita (Al Sadd), Leonardo Noeren Franco (Real Zaragoza), Mehmet Topal (Valencia), Caner Erkin (Kiralıktı, kulübü CSKA Moskova Fenerbahçe'ye verdi), Uğur Uçar (Ankaragücü), Emre Güngör (Gaziantepspor), Emre Aşık (Jübile), Serdar Eylik (Denizlispor-Kiralık), Semih Kaya, Erhan Şentürk (Kartalspor-Kiralık) -TRABZONSPOR- Gelenler (4): Arkadaiusz Glowacki (Wisla Krakow), Bora Sevim (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Barış Ataş (Diyarbakırspor), Jaja (Methalist Kharkiv) Gidenler (7): Murat Tosun (Konyaspor-Kiralık), Yakup Bugün (Karşıyaka), Rigobert Song (Sözleşmesi bitti), Tony Sylva (Sözleşmesi bitti), Barış Memiş (Karşıyaka-Kiralık), Drago Gabriç (Ankaragücü), Razundura Tjikuzu (Kasımpaşa) -ANKARAGÜCÜ- Gelenler (9): Güven Varol (Manisaspor), Turgut Doğan Şahin (Samsunspor), Aydın Toscalı (Kayserispor), Michael Zewlakow (Olympiakos), Uğur Uçar (Ankaragücü), Robert Vittek (Lille), Stanislav Sestak (Bochum), Michael Klukowski (Club Brugge), Drago Gabric (Trabzonspor-Kiralık) Gidenler (9): Emre Aygün (Eskişehirspor), Semavi Özgür (Manisaspor), İlkem Özkaynak (Antalyaspor), Elyasa Süme (Gaziantepspor), Cihan Haspolatlı (İstanbul BŞB), Luiz Henrique de Sousa Santos (Kasımpaşa), Jerome Rothen (PSG), Ariel Broggi (Banfield), Koray Çölgeçen (Bucaspor) -BUCASPOR- Gelenler (17): Musa Aydın (Sivasspor), Stjepan Tomas (Gaziantepspor), Atahan Menekşe (Kocaelispor), Carlos Alberto Fernandes (Rio Ave), Victor Mendy (Metz), Jerko Leko (Monaco), Landry Mulemo (Standart Liege), Ömer Kahveci (Adana Demirspor), İbrahim Dağaşan (Sivasspor), Eduardo Fernandes Dady (Osasuna), Orhan Ak (Antalyaspor), Ragıp Başdağ (Eskişehirspor), Emre Aktaş (Adanaspor-Kiralık), Onur Tuncer (Boluspor), Koray Çölgeçen (Ankaragücü), Manucho (R.Valladolid-Kiralık), Ali Güneş (Kasımpaşa) Gidenler (10): Yılmaz Özlem (Göztepe), Cenk Tekelioğlu (Altay), Türker Demirhan (Göztepe), İzzet Kaya (Göztepe), Yakup Sertkaya (Balıkesirspor), Cem Kargın (A.Sebatspor), Yunus Altun (Mersin İdman Yurdu), Murat Karakoç (Altay), Mehmet Batdal (Galatasaray), Pietr Mbemba (Serbest) -ESKİŞEHİRSPOR- Gelenler (9): Batuhan Karadeniz (Beşiktaş), Burhan Eşer (Gençlerbirliği), Emre Aygün (Ankaragücü), Tunay Acar (Wehe), Salih Altın (Wuppertal), Erkan Zengin (Beşiktaş), Pele (Porto), Rodrigo Tello (Beşiktaş), Diego Angelo de Oliveira (Genoa) Gidenler (10): Mehmet Yılmaz (Gaziantepspor), Abdullah Halman (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), El Saka (Serbest), Ragıp Başdağ (Bucaspor), Özgür Öçal (Orduspor), Ömer Yalçın (K.Erciyesspor), Murat Önür (Serbest), Stjepan Poljak (Slovaen Belupo), Aydın Yılmaz (Galatasaray), Özgür Öcal (Kasımpaşa) -GAZİANTEPSPOR- Gelenler (9): Yalçın Ayhan (Antalyaspor), Şenol Can (Antalyaspor), Elyasa Süme (Ankaragücü), Mehmet Yılmaz (Eskişehirspor), Alper Akçan (Kaiserslautern), Emre Güngör (Galatasaray), Orhan Gülle (Beşiktaş), Ismael Sosa (Independiente), Eray Birniçan (Konyaspor) Gidenler (7): Stjepan Tomas (Bucaspor), Erkan Sekman (Antalyaspor), Armand Deumi (K.Karabükspor), Ümit Tütünci (Giresunspor), Tolga Seyhan (Giresunspor), Recep Biler (Manisaspor), Mehmet Yozgatlı (Gençlerbirliği) -GENÇLERBİRLİĞİ- Gelenler (11): Billy Mehmet (St.Mirren), Cem Atan (Mattersburg), Ermin Zec (Sibernik), Haluk Ulaşoğlu (Elazığspor), Oktay Delibalta (Samsunspor), Debatik Curri (Vorksla Poltava), Bekim Balaj (Vlaznia), Emre Akgün (Williem II), Michael Stewart (Hearts), Shane Smeltz (Golden Cast United), Mehmet Yozgatlı (Gaziantepspor) Gidenler (10): Burhan Eşer (Eskişehirspor), Kahe (Manisaspor), Tozo (Karabükspor), Celal Aras (Güngören Belediyespor), Ivan Radeljic (Antalyaspor), Kerem Şeras (Antalyaspor), Sandro (Avai), İlhan Eker (Fenerbahçe), Jurica Vranjes (Werder Bremen), Yasir Elmacı (Altay) -İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR- Gelenler (6): Cihan Haspolatlı (Ankaragücü), Serhat Akyüz (Konyaspor), Mehmet Yılmaz (Siirtspor), Samuel Holmen (Brondy), Can Morgül (Pazarspor), Cenk Şahin (Zonguldakspor) Gidenler (3): Kanfory Sylla (Konyaspor), Mehmet Ali Tunç (Giresunspor), Okan Buruk (Jübile) -KARDEMİR KARABÜKSPOR- Gelenler (13): Mariel Everton Da Silva (Gençlerbirliği), Fatih Ceylan (Antalyaspor), Angelov (Denizlispor), Vjekoslav Tomic (Hajduk Split), Kerim Zengin (Antalyaspor), Hakan Özmert (Antalyaspor), Florin Cernat (Hajduk Split), Mehmet Çoğum (Denizlispor), Armand Deumi (Gaziantepspor), Anthony Seric (Hajduk Split), Jamal Aliuoi (Sion), İlhan Parlak (Ankaraspor), Fatih Öztürk (Pursaklarspor) Gidenler (13): Mehmet Ali Şirin (Adana Demirspor), Gökhan Güney (Boluspor), Ferhat Odabaşı (Boluspor), Aydın Çetin (Giresunspor), Recep Yaşar (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Kazım Sarı (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Ömer Ateş (Boluspor), Burak Akdiş (Boluspor), Sertan Vardar (K.Erciyesspor), Hassan Wasswa (Altay), Aydın Arslan (Bugsaşspor), Süleyman Görgün (Bandırmaspor), Tayfun Taner (Eyüpspor) -KAYSERİSPOR- Gelenler (11): Volkan Babacan (Fenerbahçe'den kiralık), Önder Turacı (Fenerbahçe), Ali Bilgin (Fenerbahçe), Alexander Amisulashvili (Spartak Nalchik), Hamza Çakır (Fortuna), Andre Moritz (Kasımpaşaspor), Ufuk Selim Teber (Eintracht Frankfurt), Jonathan Santana (Wolfsburg), Uğur Albayrak (Offenbacker), Marcelo Zalayeta (Napoli), Abdulkadir Özgen (Alemannia Aaachen) Gidenler (11): Ali Turan (Galatasaray), Aydın Toscalı (Ankaragücü), Aziza Makakula (Benfica'dan kiralıktı), Delio Cesar Toledo Rodas (Sözleşmesi bitti, ülkesine döndü), Bilal Aziz Özer (Sözleşmesi donduruldu), Umut Koçin (Sözleşmesi feshedildi), Bayram Çetin (Göztepe), Hakan Aslantaş (Konyaspor), Merter Yüce (Giresunspor), Gökhan Emreciksin (Manisaspor), Alioum Saidou (Sivasspor) -KASIMPAŞA- Gelenler (13): Georgi Zdravkov Sarmov, Nikolay Emilov Dimitrov (Levski Sofya), Fernando Varela Ramos (Real Mallorca), Gustave Bebbe, Luiz Henrique de Sousa Santos (Ankaragücü), Ersan Martin (Manisaspor), Razundara Tjikuzu (Trabzonspor), Korhan Öztürk (Medical Park Antalyaspor), Abdul Rahim Sebah (Charleroi), Halil Çolak (Go Ahead Eagles), Hüseyin Kala, Ertaç Özbir (Beypazarı Şekerspor), Özgür Öcal (Eskişehirspor) Gidenler (12): Andre Moritz (Kayserispor), Murat Erdoğan (Manisaspor), Erhan Küçük (Giresunspor-Kiralık), Koray Avcı (Çaykur Rizespor), Ali Güneş (Bucaspor), Cenk İşler (Samsunspor), Sedat Yeşilkaya (Sivasspor), Emre Toraman (Konyaspor), Martin Baran (Tatran Presov-Kiralık), Murat Akın (Orduspor), Nourdin Boukhari (Wisla Krakow-Kiralık), Diego Alejandro Ruiz Scheuschner (CFR Cluj) -KONYASPOR- Gelenler (23): Murat Tosun (Trabzonspor), Orkun Uşak (Manisaspor), Peter Grajciar (Slavia Prag), Ivan Lietava (Zilina), Emre Toraman (Kasımpaşa), Borek Dockal (Sloven Liberec), Veli Acar (Bursaspor), Emrah Eren (Çaykur Rizespor), Serkan Şahin (Basel), Johnnier Montano (Alianza Lima), Gökhan Tokgöz (Diyarbakırspor), Hakan Aslantaş (Kayserispor), Mahamoudou Kere (Charleroi), Adnan Güngör (Diyarbakırspor), Burak Karaduman (Diyarbakırspor), Basem Abbas (Diyarbakırspor), Thierry Tazameta (Diyarbakırspor), İbrahim Ege (Denizlispor), Mehmet Sedef (Ç.Rizespor), Ercüment Kafkasyalı (Hacettepespor), Erdinç Yavuz (Diyarbakırspor), Martin Klein (Teplice), Kanfory Sylla (İstanbul B.Ş.Bld.Spor) Gidenler (16): Mehmet Ayaz (K.Erciyesspor), Serhat Akyüz (İstanbul B.B.), Ferdi Başoda (Boluspor), Abdulvahit Karacabey (Göztepe), Volkan Koçaloğlu (Giresunspor), Dursun Karatay (Serbest), Eray Birnican (Serbest), Haluk Tanrıseven (Göztepe), Ömer Hacısalihoğlu (Giresunspor), Tayfun Türkmen (Bugsaş Spor), Koray İçten (Karşıyaka), Umut Kekilli (Serbest), Zafer Demir (Serbest), Uğur Akdemir (Serbest), Yusuf Kurtuluş (Serbest), Mehmet Şen (Altay) -MANİSASPOR- Gelenler (8): Kahe (Gençlerbirliği), Semavi Özgür (Ankaragücü), Ömer Aysan Barış (Trabzonspor), Gökhan Emreciksin (Kayserispor), Ahmet İlhan Özek (Bozüyükspor), Nicolae Marius Dica (Catania), Recep Biler (Gaziantepspor), Murat Erdoğan (Kasımpaşa) Gidenler (8): Güven Varol (Ankaragücü), Mehmet Nas (Sivasspor), Ersen Martin (Kasımpaşa), Mustafa Aşan (Akhisar Belediyespor), Murat Gürbüzerol (Akhisar Belediyespor), Tuncay Süren (Akhisar Belediyespor), Kemal Okyay (Adanaspor), Orkun Usak (Konyaspor) -MEDİCAL PARK ANTALYASPOR- Gelenler (11): İlkem Özkaynak (Ankaragücü), Kerem Şeras (Gençlerbirliği), Yenal Tuncer (Bursaspor/kiralık), Deniz Barış (Fenerbahçe), Ivan Radaljiç (Gençlerbirliği), Tuna Üzümcü (Bursaspor), Gregory Proment (Caen), Kenan Özer (Beşiktaş), Erkan Sekman (Gaziantespor), Tajbakhsh Aryan Taj (İngiltere 2. Ligi'nden), Uğur İnceman (Beşiktaş) Gidenler (13): Hasan Sönmez (Serbest), Yalçın Ayhan (Gaziantespor), Şenol Can (Gaziantespor), Orhan Ak (Serbest), Erhan Güven (Kiralıktı, Beşiktaş'a geri döndü), Radoslav Batak (Serbest), Vahap Işık (Serbest), Korhan Öztürk (Serbest), Michael Jedinak (Kiralıktı, Gençlerbirliği'ne geri döndü), Kerim Zengin (Serbest), Hakan Özmert (Karabükspor), Fatih Ceylan (Karabükspor), Gürhan Gürsoy (Serbest) -SİVASSPOR- Gelenler (7): Mehmet Nas (Manisaspor), Ceyhun Eriş (Assyriska FF), Ricardo Pedriel Suarez (Giresunspor), Sedat Yeşilkaya (Kasımpaşa), Deniss Ivanovs (Ajax Cape Town), Sead Ramovic (Tromso), Alioum Saidou (Kayserispor) Gidenler (7): Musa Aydın (Bucaspor), İbrahim Dağaşan (Bucaspor), Lucien Aubey (Serbest), Michael Petkovic (Serbest), Yasin Çakmak (Serbest), Akeem Oriyomi Agbetu (Samsunspor'a kiralandı), Elrio Van Heerden (Kiralıktı, Blackburn Rovers'a döndü)