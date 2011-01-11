1 tonluk altın dolu çelik kasa çalındı

T24 - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, bir kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, içinde altın, döviz ve paraların bulunduğu yaklaşık 1 ton ağırlığındaki çelik kasayı çaldı.



Alınan bilgiye göre, Bahattin Sezer'e ait, Atatürk Caddesi'ndeki kuyumcuya hırsızlık amacıyla gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, ilk olarak iş yerinde bulunan güvenlik kamerasını söktü. İş yerinin alarmını da etkisiz hale getiren zanlılar, kepenkleri ve dış kapının camını kırıp, içeriye girdi.



Zanlılar, kuyumcuda bulunan ve içinde altın, döviz ile paraların bulunduğu yaklaşık 1 ton ağırlığındaki çelik kasayı bir araca yükleyip, kaçtı.



Çelik kasada, ne kadar altın, döviz ve paranın bulunduğunun belirlenmeye çalışılıyor.



Olayla ilgili soruşturma devam ederken, zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.





