-1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ ERZİNCAN (A.A) - 12.07.2011 - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi. Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı özel harekat timleri tarafından Refahiye ilçesinde yürütülen arazi tarama faaliyetleri sırasında, bir grup terör örgütü mensubu ile karşılaşıldığı belirtildi. ''Dur'' ihtarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildiği, 2 uzun namlulu silah ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.