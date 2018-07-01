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Spor

1 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ 12

01 Temmuz 2018 12:37

BEŞİKTAŞ
12.00 - 19.30 Siyah beyazlılar, Slovakya\'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarına çift idman ile devam edecek.

GALATASARAY
- Sarı kırmızılı takım hazırlıklarına yapacağı çift idman ile devam edecek.

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları devam edecek.

TRABZONSPOR
- Takım, yurt dışı kampı öncesi son çalışmasını yapacak.
17.30 Bordo-mavililer kamp için Slovenya\'ya gidecek.
21.00 Takımın Slovenya\'ya varışı.

AKHİSARSPOR
- Akhisarspor, yeni teknik direktör Safet Susic yönetiminde sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

92\'NCİ GAZİ KOŞUSU
17.15 Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri aralıksız düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi; Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu\'nda koşulacak.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI
18:00 Milliler, 2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri B Grubu\'ndaki 6\'ncı maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek.

2018 FIFA DÜNYA KUPASI
- Son 16 Turu -
17.00 İspanya - Rusya
21.00 Hırvatistan - Danimarka

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI
14.00 Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi finalinde ABD ile karşılaşacak.

AKDENİZ OYUNLARI
- İspanya\'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18\'inci Akdeniz Oyunları\'nda son gün müsabakaları yapılacak.

RAGBİ
17.50 Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası\'nda final müsabakaları oynanacak.

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