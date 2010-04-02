1 Tekel işçisine 10 polis!

T24 - Türkiye’nin çeşitli yerlerinden bir günlük oturma eylemi için TÜRK-İŞ önüne gelmek isteyen TEKEL işçileri, polis barikatıyla karşılaştı. İşçiler barikatı aşmak isteyince arbede çıktı. 7200 polis, cop ve gaz bombasıyla müdahale etti.



Ankara’da 78 gün süren oturma eylemlerine Danıştay’ın 4/C statüsüne geçiş için işçilere tanınan 1 aylık sürenin yürütmesini durdurmasıyla ara veren TEKEL işçileri dün bir günlük oturma eylemi için geldikleri şehirde polis ablukasına alındı. 12 bin polisin görev yaptığı Ankara’da 7200 polis, TEKEL işçilerinin Türk-İş önüne gelmesini durdurmak üzere görevlendirildi. Gün boyu TÜRK-İŞ’in önüne gitmek için çeşitli yolları deneyen işçilere, polis cop ve gaz bombası ile sert müdahalelerde bulundu.



Tek Gıda-İş Sendikası’nın sayılarını 2 bin 700, polisin ise 700 olarak ifade ettiği işçiler Türkiye’nin çeşitli yerlerinden Ankara’ya geldi.



78 gün boyunca kaldıkları TÜRK-İŞ Genel Merkezi önüne gelmek isteyen işçiler, polis barikatıyla karşılaştı ve Sakarya Caddesi’ne giremedi. Bu sırada yaşanan arbedede kalp krizi geçiren bir işçi, Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.





Gazlı müdahale



Mithatpaşa Caddesi’nde toplanan işçilere, CHP milletvekilleri de destek verdi. CHP Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi, “İşçilerin TÜRK-İŞ’e sokulmaması tahrikten başka bir şey değil” dedi. Polis ise işçilerin sadece Abdi İpekçi Parkı’nda kalabileceklerini bildirdi. İşçilerin bunu reddetmesi üzerine, TÜRK-İŞ Başkanı Mustafa Kumlu, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a gitti. Ancak bu görüşme, durumu değiştirmedi.



Atalay’ın ardından Ankara Valisi Kemal Önal’la da görüşen Kumlu’ya, “Sadece Abdi İpekçi’de kalabilirler” yanıtı verildi. Tek Gıda-İş Sendikası kabul etmedi.



KESK ve DİSK de bu süreçte, TEKEL işçilerine destek kararı aldı. Ziya Gökalp Caddesi’ndeki şubelerinden çıkarak, Türk-İş’e yürümek isteyen KESK üyesi grup, polis barikatını aşmak isteyince arbede çıktı. Polis, biber gazı ve cop kullanarak grubu dağıttı. Biri kadın iki kişi gözaltına alındı. KESK’li grup, daha sonra Mithatpaşa’da TEKEL işçilerine katıldı.



Bir grup da Sakarya Caddesi’nin Mithatpaşa girişine yaklaştı. Polis müdürlerinin “Dikkat molotof kokteyli grup” uyarısı yaptığı grup, Sakarya’ya giremeyince Yüksel Caddesi’ne yürüdü. Polis, gruba gaz bombalı müdahalede bulundu. Bombalarının bir kısmı Mimar Kemal İlköğretim Okulu’nun bahçesine düştü, vatandaşlar gazdan etkilendi.



DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Tek Gıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, KESK Başkanı Sami Evren ve CHP İstanbul Milletvekili, eski Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral, TEKEL işçileriyle beraber Sakarya Caddesi’ne girmek istedi ancak polis izin vermedi. Bu sırada yeniden gaz bombası patladı. Polis, aralarında Meral’in de bulunduğu gruba gaz bombasının yanlışlıkla atıldığını söyledi. Ancak grubun ayağına doğru 3 kapsül gaz bombası atıldığı, bunlardan birinin patladığı, 2 kapsülün ise polislerce yerden alındığı görüldü.



Gazdan etkilenen Meral, polise tepki gösterdi. Bir polisin, Meral’e, “Polise şerefsiz diyemezsin” diye bağırdığı görüldü. Meral ve beraberindekiler, daha sonra TÜRK-İŞ’in bulunduğu Sakarya Caddesi’ne sokuldu. Daha önceki eylem sırasında gaz bombasına hedef olan CHP’li Çetin Soysal da destek için geldi.



Türkel, yaşananları, “İşçilerin evlerine konulmadığı ibretlik bir gün olarak tarihe geçecektir. Evimize gitmek için kimseden izin almadık, almayız da” diye yorumlarken, Evren, “Sanki bu bölgede sıkıyönetim var. Sanki darbe oldu. TEKEL işçileri, biz, bu ülkenin insanı değil miyiz?” diye konuştu. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu’ndan açıklamada da, “TÜRK-İŞ, tüm işçilerin olduğu gibi TEKEL işçilerinin de evidir. TEKEL işçilerinin, TÜRK-İŞ Genel Merkezi’ni ziyareti engellenmemelidir” denildi.



Bu arada İstanbul Taksim’de de çeşitli sivil toplum kuruluşu ve bazı parti üyesi 1000 kişi, TEKEL işçilerine destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.



Polis, KESK ve DİSK’lilerin desteğinden önce TEKEL işçilerinin sayısının 700’le sınırlı olduğu yönünde tespit yaptı. Buna karşılık, görevlendirilen polis sayısının 7 bin 200 civarında olduğu bildirildi. 12 bin polisin bulunduğu Ankara’da terörle mücadele, istihbarat, çevik kuvvet, güvenlik şubelerinde görevli polislerle, karakol polisleri de TEKEL nedeniyle görev yaptı.





‘Müsaade etmeyiz’



Başbakan Tayyip Erdoğan, gazetecilerin “TEKEL işçileri Ankara’ya geldi, eylem yapıyorlar. Sizin de bu konuda açıklamalarınız vardı? Gerekli müdahalelerin yapılacağı yönünde, süreç aynı mı olacak?” sorusu üzerine şöyle konuştu: “Siz niye geldiklerini anladınız mı? Gelenler kimlerdir, bunlara baktınız mı? Bütün bunlar ülkede güzel süreç başladı, bu sürece gölge düşürmektir. Bunlar ülkemizin kalkınmasına gayret göstermiyor. Türkiye ne kadar güçlenirse, ülkemin memuru da, işçisi de, köylüsü de o milli gelirden ona göre payını alacaktır. Bunun değerlendirmesini yapalım. Bunun değerlendirmesini yapmadan sürekli böyle, bakın belli bir grubun bu tür yasal olmayan eylemlerin içi-ne girmesine, biz yasalar içinde müsaade etmeyiz.”





Baykal: Zorbalık



CHP lideri Deniz Baykal yaşananlara, “Ayrılırken 1 Nisan’da bir gün daha oturma eylemi yapmayı kararlaştırmışlar. Buna karşı zorlayıcı önlemlerin alınması, TEKEL işçisi avına çıkılması, ‘sen TEKEL işçisi misin?’ diye sorularak birilerinin alınıp götürülmesi ne kadar yakışıksız, ne kadar üzüntü verici. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu kınıyorum. Bu, büyük bir demokratik hazımsızlıktır. Buna niye izin vermiyorsun, bu ne zorbalık, bu ne biçim anlayış? Çok üzülüyorum, bu hazımsızlık, bu zorbaca yaklaşım toplumumuzca kınanacaktır” sözleriyle tepki gösterdi.





200 metre kala eylem



Sakarya Caddesi’ne toplu halde girilmelerine izin verilmeyen TEKEL işçileri, polis barikatından birer ikişer kişilik gruplar halinde geçti. Bu şekilde 2 binin üzerinde TEKEL işçisi Sakarya Caddesi’ne girdi. Türk-İş Genel Merkezi önüne gitmelerine izin verilmeyen işçiler, Türk-İş’e 200 metre mesafedeki Sakarya Caddesi’nde oturma eylemlerine başladı.





