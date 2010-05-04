'1. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri'

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Ankara'da sahnelenen ve Anadolu'nun dört bir köşesinden Ankara'ya gelerek perde açan tiyatro topluluklarında emek veren sanatçıları yüreklendirmeyi ve ödüllendirmeyi amaçlayan ödüller, Prof. Dr. Sevda Şener başkanlığında ve Gülşen Karakadıoğlu, Prof. Dr. Nurhan Karadağ, Gülgün Kutlu, Ülker Köksal, Doç. Dr. Selda Öndül, Yrd. Doç. Dr. Filiz Elmas'dan oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.





Bu yıl 15. si düzenlenen "Sadri Alışık Tiyatro Oyuncu Ödülleri"nin İstanbul jürisinin başkanı olan ve ödüllerin Ankara ayağıyla eşgüdümü sağlayan Üstün Akmen, seçici kurulun "Komedi ya da Müzikal dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek ve Kadın oyuncusu" kategorilerinde bu yıl için aday saptayamadığını, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" dalındaysa sadece iki aday belirleyebildiklerini açıkladı. Akmen, "Bu ödüllerle, Anadolu tiyatrolarını da ödüllendirmek, dolayısıyla ödül mekanizmasını İstanbul'un tekelinden kurtarmak adına Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor" dedi.



Seçici Kurul'un, "turneler düzenleyerek Anadolu'yu büyük bir özveriyle dolaşmalarının yanı sıra, duru ve düzeyli oyunlar sahneledikleri; Anadolu insanına doğru tiyatro örnekleri sergiledikleri" gerekçeleriyle Samsun Sanat Tiyatrosu'nun da Seçici Kurul Özel Ödülü'ne değer görüldü. "1. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülü" değer görülen adayların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. (Cumhuriyet)