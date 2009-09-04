1 saatte dişler bembeyaz

Sadece 1 saat içinde bembeyaz dişlere kavuşmak ister misiniz? İşte cevabı...

Yeni geliştirilen tekniklerle artık bu hayalinize kavuşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiyi Diş Hekimi Dt. Ahmet Ünal'dan aldık...

Diş beyazlatma hangi yöntemlerle yapılıyor?

Diş beyazlatma yani 'Bleaching' yöntemi, Home Bleaching ve Office Bleaching olarak iki şekilde uygulanıyor.

Bize bu yöntemleri anlatır mısınız?

Office Bleaching: Klinik ortamında hekim kontrolünde uygulanan bu sistem, beyazlatıcı jel ve ışık ile 1 saat kadar kısa bir sürede diş renginin 6-8 ton açıldığı en hızlı, güvenilir ve etkili beyazlatma sistemidir.

Home Bleaching: Evde uygulanan, ağızdan alman basit bir ölçü ile kişiye özel hazırlanan plastik ağızlıkların içine 'carbamid peroksit' esaslı jeller konularak yapılan beyazlatma işlemidir. Bu yöntem ile günde 2-4 saat ağızlık takılarak, ortalama 5-7 günde istenen beyazlığa ulaşılıyor.

Bu yöntem ne zamandır uygulanıyor?

Bu yöntem daha önceden var olan, 8-10 yıllık geçmişe sahip bir yöntemin geliştirilmiş halidir. Her geçen gün kullanılan malzemelerinde değişip geliştirilmesiyle kısa sürede etkili bir sonuç alıyoruz. Peki, bu yöntem nasıl uygulanıyor? Bu yöntemi yaparken kullandığımız jeller var. Öncelikle hastaların ağzındaki yumuşak dokularını, iç yanak, diş eti, dudaklarını koruyarak başlıyoruz. Sonrasında bu jelleri dişlere uyguluyoruz.

Yöntem kimlere uygulanıyor. Herkes bu işlemi yaptırabilir mi?

Evet. Bu yöntemi herkes, her yaş grubu rahatlıkla yaptırabilir. Tabii çocuklar hariç.

İşlemin diş etlerine ve diş minesine herhangi bir zararı var mı?

Hiçbir zararı ve yan etkisi yok. Yalnız rengi aşırı derecede ağartılmak istenen dişlerde hassasiyet meydana gelebiliyor. Ve bu da iki üç gün içerisinde geçiyor.

Diş beyazlatılma işleminden sonra nelere dikkat etmek gerekiyor?

Birkaç gün boyayıcı madde içeren yiyecek ve içecekleri tüketmemek gerekiyor. Kahve, çay, sigara, kırmızı şarap gibi.

Dişlerde tekrar sararma meydana gelebiliyor mu? Bu nasıl gideriliyor?

Zaman içinde kişinin kullanımına göre dişlerde sararma tekrarlanabiliyor. Bunun için diş bakımının çok iyi yapılması gerekiyor. Bunun yanında altı ayda bir veya yılda bir kere hekimine yaptıracağı bakımla dişlerin beyazlığı korunuyor. Dişler üzerinde oluşan lekeler giderilebiliyor mu? Evet. Dişlerde oluşan lekelerin rengi Bleaching yöntemiyle açılıp beyazlatılabiliyor.

İşlem sırasında ağrı ya da sızı hissediliyor mu?

Hiçbir ağrı sızı hissedilmiyor. Hasta gayet rahat bir şekilde işlemini yaptırıyor.

Office Bleaching'in diğer diş beyazlatma yöntemlerinden farkı ve avantajı nedir?

Bir saat gibi çok kısa bir sürede çok iyi bir sonuç alınan ve geri dönüşü yani dişin renginin eskiye dönmesi zor olan bir tekniktir. Tamamen hekim kontrolünde yapılıyor. Home Bleaching yönteminde ise hasta 5-7 gün boyunca ağızlık takmak zorunda ve bunu yaparken diş etlerine zarar verebiliyor.