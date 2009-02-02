'1 puan almayı başardık'



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Gaziantepspor karşısnda ikinci yarıda oynanan futbola bakıldığında alınan 1 puanın başarı olduğunu söyledi.





Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Gaziantepspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ilk yarıda dengeli bir oyun olduğunu belirterek, ''İkinci yarıya baktığımızda en azından bir puan çıkarmayı başardık'' dedi.



Aragones, maçtan sonra yaptığı açıklamada, ilk yarıda sarı-lacivertli takımın daha fazla gol fırsatı bulduğunu ifade ederek, ''İkinci yarıda bütün oyuncularımız çok fazla ileri gitti, geri dönmede sıkıntı yaşadık ve golü yedik. İkinci yarıya baktığımızda en azından bir puan çıkarmayı başardık. İleri gidip herkesin defans güvenliğini unutması bu sonucu getirdi'' diye konuştu.



İkinci yarıda rakibin iyi presine karşılık veremediklerini anlatan İspanyol çalıştırıcı, ''İkinci yarıda çok fazla oyunu açamadık. Selçuk'ın devre arasında bir sıkıntısı vardı. Ona benzer özellikte Josico'yu oyuna soktuk, ama kötü şans o da sakatlandı ve 10 kişi kaldık. 5-6 kişiyle ileri çıkıyoruz, geri dönüşlerde sıkıntı yaşıyoruz. Bu konuyu düzeltmemiz lazım'' şeklinde konuştu.



Bu arada, 79. dakikada oyuna girip, sakatlanarak 83. dakikada sahayı terk eden Josico'nun sol arka adalesinde yırtık olduğu, İspanyol futbolcunun hastaneye MR çektirmeye gittiği öğrenildi.



SAĞLAM: BİR PUAN KÖTÜ DEĞİL



Gaziantepspor Teknik Direktörü Nurullah Sağlam ise Fenerbahçe karşısında aldıkları 1 puanın kötü olmadığını söyledi.



Sağlam, rakibin kim olduğunu gözetmeden kendi oyun anlayışlarını kabul ettirmeye çalıştıklarını anlatarak, ''Futbolun doğrularının, güzelliklerinin sahaya yansıtılması gereken müsabakaydı. Top rakipteyken onlardan daha fazla savunma yapıp, top bizdeyken de onlardan fazla yüzdeyle topla oynamak istiyorduk, ama topla oynama yüzdesi onların daha iyiydi. Daha fazla pozisyona girdik, çok fazla pozisyon vermedik. Rakip 10 kişi kaldığı anda gol yedik. Belki kazandık düşüncesi bizi hataya sürükledi. Buradan şartlar ne olursa olsun alınan bir puan da kötü değil'' şeklinde konuştu.

