T24 LogoT24 Logo
Spor

'1 puan aldığımız için şanslıyız ve tırnak içerisinde mutluyuz'

Slaven Bilic, Balıkesirspor karşısında hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti

02 Mart 2015 00:08

Spor Toto Süper Lig'de Balıkesirspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Slaven Bilic maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Balıkesirspor karşısında hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade eden Hırvat teknik adam, şunları söyledi:

"Bu maçla ilgili ciddi endişelerim vardı, 3 gün önce oynadığımız Liverpool maçında fiziki olarak yorulduk. Kötü oynadık ancak buna rağmen de 2 kez öne geçtik ama bir türlü skoru koruyamadık. Balıkesirspor 2-2'yi bulduktan sonra kazanabilirdi, 1 puan aldığımız için şanslıyız ve tırnak içerisinde mutluyuz."

ETİKETLER

bilicbeşiktaştaraftarberaberliksüper ligmutluyuzhayal kırıklığıbalıkesir

İlgili Haberler

Liverpool’u deviren Kartal’a Süper Lig’de Balıkesir freni: 2-2

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçında iki kez öne geçtiği maçta Balıkesirspor’la berabere kaldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24