Spor Toto Süper Lig'de Balıkesirspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Slaven Bilic maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Balıkesirspor karşısında hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade eden Hırvat teknik adam, şunları söyledi:

"Bu maçla ilgili ciddi endişelerim vardı, 3 gün önce oynadığımız Liverpool maçında fiziki olarak yorulduk. Kötü oynadık ancak buna rağmen de 2 kez öne geçtik ama bir türlü skoru koruyamadık. Balıkesirspor 2-2'yi bulduktan sonra kazanabilirdi, 1 puan aldığımız için şanslıyız ve tırnak içerisinde mutluyuz."