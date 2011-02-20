1 promil alkollü araç kullanımına 2 yıl hapis

T24 - İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tasarıda, 0.50 sınırının korunduğunu, 1 promil ve üzerinde alkollü çıkan sürücülere de 2 yıl hapis cezası öngörüldüğü açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolu Trafik Kanunu’da değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısına ilişkin haberler üzerine bir açıklama yaptı. Haberlerde, sürücülerin 1.00 promile kadar alkollü araç kullanmalarına izin verildiğine ilişkin iddiaların yer aldığı hatırlatılan açıklamada, alkollü araç kullanımına tavizin söz konusu olmadığı bildirildi.



Alkollü araç kullanma sınırı aynı kalıyor

“Tasarıda, ‘Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı’ başlıklı 48. maddesinde halen mevcut kanun uygulamasında farklı bir düzenleme yapılmamış olup, yine kamyon, çekici, otobüs türündeki taşıtla ile taksi dolmuş, minibüs ve kamyonet türündeki taşıtları ticari amaçla kullanan sürücüler ve resmi araç sürücülerin alkollü olmaları halinde bu araçları kullanamayacakları, diğer araç sürücülerinin ise 0.50 promilin üzerinde alkol alarak karayolunda araç kullanamayacakları kuralı aynen korunmuştur. 0.50 promilin üzerinde araç kullanan sürücüler hakkında halen uygulanan idari para cezaları, sürücü belgelerinin geri alınma süreleri ve sürücü davranışını geliştirme eğitimi ile psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi uygulaması da aynı şekilde devam ettirilmektedir.”



1.00 promile 2 yıl hapis geliyor

“0.50 promil ile 1.00 promil arasında alkollü olarak araç kullanan sürücülerin başkalarının hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından somut bir tehlikeye sebebiyet vermesi halinde; 1.00 promil ve üzerinde alkol alarak araç kullanan sürücülerin ise başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdükleri ve emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecekleri karine olarak kabul edilerek, öngörülen idari ceza ve yaptırımlar haricinde, TCK 179. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince (2 yıla kadar hapis cezası) yargılanmaları hükmü getirilmektedir. Yapılan bu düzenleme ile alkollü araç kullanımında kaynaklanan trafik kural ihlalleri ve kazaların oluşumunda caydırıcılık sağlanması amaçlanmıştır.” (Maddeye göre sadece 1.00 promil ve üzerinde alkol alanlar değil, uyuşturucu ve uyarıcı madde aldıktan sonra araç kullananlara da doğrudan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.)



Ceza için delil şartı kaldırıldı

Daha önce sürücüye ancak “emniyetli bir şekilde araç kullanmadığının” ispat edilmesi halinde ceza veriliyordu. Ancak bu yeni tasarıdaki hüküm yasalaştığında 1.00 promil veya üzerinde alkol alanlar ile uyuşturucu aldıktan sonra araç kullananlara, trafik güvenliğini tehlikeye attıkları yönünde bir delil olmasa bile 2 yıla kadar hapis cezası doğrudan verilebilecek. Ayrıca 0.50 promil ile 1.00 arasında alkollü çıkan sürücüler ise trafik güvenliğini tehlikeye attıklarının ispatlanması halinde ceza alacaklar.



Kaç kadehte ne kadar alkol var?

0,50 promil

1 duble rakı

1 kadeh votka

2 kadeh şarap

2 bardak bira

1,00 promil

2 duble rakı

2 kadeh votka

4 kadeh şarap

4 bardak bira

