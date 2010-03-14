139 parça tarihi eser ele geçirildi

T24 - İzmir'deki operasyonda, Adana'dan kargoyla gönderilen Roma, Doğu Roma, Helenistik ve Osmanlı dönemlerine ait 139 parça tarihi değeri olan eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik sürdürdükleri istihbarat çalışmaları sonucunda, H.Z'nin (45) tarihi eser satmak istediği bilgisine ulaştı.



H.Z'yi takibe alan polis, Adana'dan kargoyla tarihi eser gönderildiğini belirleyince operasyon düzenledi. Kargodan paketi teslim alan H.Z, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Açılan pakette, krallara ait olduğu değerlendirilen kurşundan 4 posta mühürü, 2 mühür, bronz ve gümüş 3 kase, 1 aplik, 3 haç, 7 süsleme tokası, 5 kurşun Amphoniskos, 1 fibola, 1 kurşun baş, 9 bronz ve gümüş yüzük, çok sayıda bronz ve gümüş sikkenin de aralarında bulunduğu toplam 139 parça eser ele geçirildi.



Zanlının evinde ise 7 gümüş sikke ile 8 obje bulundu.



İzmir Müze Müdürlüğünde yapılan incelemede, ele geçirilen eserlerin Roma, Doğu Roma, Helenistik ve Osmanlı dönemlerine ait oldukları belirlendi.



Sorgusunun ardından zanlı, İzmir Adliyesine sevk edildi.







