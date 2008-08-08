1. Ordu'ya havanlı saldırı

Üsküdar’daki 1. Ordu Komutanlığı’na 500 metre mesafede bulunan Üsküdar Belediyesi ek hizmet binası ve çevresinde dün sabah 4 ayrı patlama meydana geldi. Patlamaya Karacaahmet Mezarlığı’ndan ateşlenen 4 adet havan topunun yol açtığı, hedefin de 1. Ordu Komutanlığı olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak polisin başlattığı soruşturmaya askeri istihbaratta görevli subaylar da dahil oldu. 4 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan havan toplarının el yapımı olduğu ve bir albayın mezarının da bulunduğu kabristandan ateşlendiği öğrenildi.Selimiye Mahallesi Atölyeler Caddesi üzerinde bulunan Üsküdar Belediyesi’ne ait ek hizmet, atölye ve Toplumsal Gelişim Merkezi’nin (TOGEM) bulunduğu bölgede dün sabah 09.13’ten itibaren 1 dakika içinde 4 ayrı patlama meydana geldi. Patlamalar sırasında, belediyede görevli işçiler Savaş Mızrak, Şefik Kundu ve şoför Yasin Yılmaz ile o sırada mezarlıkta bulunan Yusuf Kenan Öztoprak isimli vatandaş yaralandı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Patlamanın ardından olay yerini güvenlik çemberine alan polis, 3’ü Karacaahmet Mezarlığı’nda olmak üzere 4 adet havan topu mermisine ait boş kovan buldu. Yapılan incelemede saldırının emekli Deniz Albay Hamit Günsur’un mezarının da bulunduğu Günsur ailesine ait kabristandan gerçekleştirildiği tespit edilirken, havan topu düzeneğinin de ele geçirildiği belirtildi.Havan toplarının hedefinin 1. Ordu Komutanlığı’nın bulunduğu Selimiye Kışlası olduğu belirlenirken, mezarlıkta bulunan 2 adet eldiven kriminal incelemeye tabi tutuldu. Olay yeri inceme ekiplerince yapılan araştırmada ele geçirilen boş kovanlarda parmak izine rastlanılmadı. Havan topu mermilerinin fabrika üretimi olmadığını belirleyen ekipler, el yapımı havan toplarının saldırıda kullanıldığını tespit etti.Emniyet’in başlattığı soruşturmaya 1. Ordu Komutanlığı’nda görevli subaylar ile askeri istihbarat yetkilileri de katıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gelen askeri ekibin başında bir albayın bulunduğu ve güvenlik güçlerinin incelemeyi ortak yürüttüğü öğrenildi.Bu arada polis, MOBESE kameralarından elde ettiği görüntülerde, üzerinde biri kadın iki kişinin bulunduğu bir motosikletin patlamadan hemen önce Tıbbiye Caddesi’ni kullanarak paralelindeki Eyüp Aksoy Caddesi’ne geçtiğini belirledi.

Büyük şehirde ilk kez böyle bir saldırı oldu

Patlamaların etkisiyle Temizlik İşleri Bölümü’ndeki duvarlar delik deşik oldu. Bazı parçaların ise pencereyi delerek ofislere girdiği belirlendi. Belediyenin taşeron temizlik şirketinde çalışan yaklaşık 100 temizlik görevlisinin, patlamadan yarım saat önce olay yerinden ayrılarak görev yerlerine gittiği, içeride az sayıda büro çalışanının kaldığı öğrenildi. Ayrıca ek binada araçlara ikmal yapan yakıt deposunun toprağa gömülü olması büyük bir faciayı önledi.

Patlamaların meydana geldiği bölgenin hemen yanındaki Tıbbiye Caddesi’nin sağında 1. Ordu Komutanlığı Gazinosu bulunurken, yaklaşık 300 metre ilerisinde de Komutanlık Karargahı yer alıyor.

Saldırının havan topuyla büyük kentlerde gerçekleştirilen ilk saldırı olduğuna dikkat çeken emniyet kaynakları, bölücü terör örgütünce son dönemde askeri noktalara ve polis lojmanlarına yönelik saldırılar düzenlendiğini, seçilen hedef yönünden bu saldırı ile diğer saldırılar arasında bir ilişki olabileceğini değerlendirdi.