-1 MİLYONUNCU ''DOBLO'' BANTTAN İNDİRİLDİ BURSA (A.A) - 21.07.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Yeni Doblo'nun geliştirilmesinde ağırlıklı olarak Türk ürün geliştirme ve tasarım uzmanlarının çalışmasının sevindirici olduğunu belirterek, ''Bu durum Tofaş'ın ve yerli yan sanayinin araç geliştirme kabiliyetini de ciddi manada artırmıştır. Böylece gelecekte yeni projelerin Türkiye'ye gelme imkanı da artmıştır'' dedi. Bakan Ergün, 1 milyonuncu Fiat Doblo'nun Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları AŞ'nin Bursa'daki fabrikasında banttan indirilmesi töreninde yaptığı konuşmada, 2000 yılında üretimine başlanan Fiat Doblo'nun bugün 1 milyonuncusunun banttan indirilmesinin ülkemizde otomotiv sektörünün gücünü açıkça gösterdiğini belirtti. Türkiye'nin, dünyanın önemli otomotiv merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak, Tofaş'ın yeni Fiat Doblo gibi projelerle yatırımlarına ara vermeden devam etmesinden de büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Ergün, Tofaş'ın küresel krizin yaşandığı 2009 yılında dahi 225 milyon avro değerinde yatırım yapmayı başarmış bir şirket olduğunu hatırlatarak, kriz sürecinde risk alarak ve erken davranarak yapılan böyle yatırımların orta ve uzun vadede çok karlı yatırımlar olacağını görmek ve söylemek gerektiğini ifade etti. Yeni Fiat Dobo projesiyle yıllık üretimin, 140 bin adede ulaşacağını ve 8 yıl içinde de 6,3 milyar avro döviz girdisi sağlanacağını kaydeden Ergün, şunları kaydetti: ''Yeni aracın geliştirilmesinde ağırlıklı olarak Türk ürün geliştirme ve tasarım uzmanlarının çalışmış olmaları sevindiricidir. Zira bu durum Tofaş'ın ve yerli yan sanayinin araç geliştirme kabiliyetini de ciddi manada artırmıştır. Böylece gelecekte yeni projelerin Türkiye'ye gelme imkanı da artmıştır. Bugün üretim ve montaj konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden birisi durumundayız. Bu vesileyle sıfır hataya yakın üretim yapan mühendis tekniker ve işçi arkadaşlarımızı kutlamak istiyorum. Gerçekten de dünyanın en kusursuz otomobilleri Türkiye'de üretilmektedir. Ancak her fırsatta dile getirdiğimiz gibi artık Türkiye'de bize gözgü yeni model ve tasarımların da daha fazla geliştirilmesinin zamanı gelmiştir.''