1 milyon sanal Polat Alemdar

Kurtlar Vadisi Pusudizisinin bir internet sitesince hazırlanan bilgisayar oyunu, sitenin “en çok oynananı” haline geldi.



Savaş oyunları sıralamasında birinci sırada yer alan oyunu, dün itibariyle 1 milyonu aşkın kişi oynadı. Oyunun rağbet görmeye devam etmesi halinde ikinci bölümü de hazırlanacak. İnternet sitesinin yöneticisi Semih Kırgel, hem güncel olması hem de binlerce hayranı bulunması dolayısıyla dizinin oyununu yapmaya karar verdiklerini belirtti. Kırgel, oyunda, dizi karakterleri Polat Alemdar, Güllü Erhan, Abdülhey ve Memati Baş’ın rol aldığını kaydetti. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin yapım şirketi Pana Film ise sanal oyunla ilişkilerinin olmadığını belirterek “hukuki işlemler başlatılmıştır” açıklamasını yaptı.

