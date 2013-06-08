1 milyon öğrenci SBS maratonundan geçti

İlköğretim 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen Seviye Belirleme Sınavı'na 1 milyon 127 bin 211 öğrenci girdi. Sınavda 100 soru soruldu ve 120 dakika süre verildi.



İlköğretim 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen Seviye Belirleme Sınavı (SBS) saat 10.00'da başladı.

İki saat süren sınav, 839'ü yurt içi, 10'u yurt dışında olmak üzere toplam 849 sınav merkezinde, 60 bin sınav salonunda 180 bin sınav görevlisiyle yapıldı.

Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo, bilgisayar özelliği taşıyan cihazlar ve ek özellikleri olan saatle bulunmaksızın alındı.

Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı, sınavda uyulacak kuralları hatırlattı, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kağıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıttı.

Sınava giren 1 milyon 127 bin 211 öğrenciye, 100 soru yöneltildi ve 120 dakika süre tanındı.

Özel eğitime ihtiyacı olan 2 bin 284 öğrenciye, engel durumlarına göre ek süre verildi.

Sınav başladıktan sonra 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alındı. Sınavın ilk yarım saatinde sınav salonu terk edilemedi.

Sınav bitimine 15 dakika kala özürlü öğrenciler hariç sınav salonundan kimse çıkarılmadı. Sınav salonunda tek aday kalmayacağından dolayı en az 2 aday bırakıldı.

Sınav esnasında kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespiti halinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecek.

Ayrıca sınavdan sonra cevap kağıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı salonda sınava giren ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında bilgisayar sistemi aracılığıyla ikili veya toplu kopya taraması gerçekleştirilecek.