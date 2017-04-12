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Bilim / Teknoloji

1 milyon lira ödüllü ‘robot semazen’ yarışması!

Robotlar, kendi etraflarında dönerek sema gösterisi yapacak..

12 Nisan 2017 19:43

Konya’da yapılacak ‘Mevlana’ temalı yarışmada öğrencilerin geliştirdiği robotlar kendi etraflarında dönüp sema gösterisi yapacak. Yarışmanın bütçesi ise 1 milyon TL.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın TÜBİTAK işbirliği ile düzenlediği 11. Uluslararası Robot Yarışması 10-12 Mayıs'ta Konya Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Yarışmanın teması ‘Mevlana' sloganı da 'Ahican Hoşgörü Kenti Konya' olarak belirlendi.

Sözcü'nün aktardığına göre, yarışmada lise ve üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen robotlar, kendi etraflarında dönerek sema gösterisi yapacak.

12 farklı kategoride düzenlenecek yarışmaya 3 binin üzerinde yarışmacının katılması bekleniyor. Yarışma için katılımcıların dışında 10 binin üzerinde seyircinin de Konya'ya gitmesi bekleniyor. Bu organizasyon için Milli Eğitim Bakanlığı'nın ayırdığı bütçe ise tam 1 milyon TL.

Şanlıurfalı bir lise öğrencisinin tasarladığı ‘tespih çeken robot' geçen ay TÜBİTAK tarafından bilim fuarına kabul edilmişti.

 

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