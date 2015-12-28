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Yaşam

1 milyon kişi, ehliyeti alkolden kaptırdı

5 kez hız limiti aşımı nedeniyle geri alınan sürücü belgesi sayısı ise 8 bin 865 oldu.

28 Aralık 2015 11:16

Emniyet Genel Müdürlüğü, son 9 yılda alkollü araç kullandığı için 1 milyon 149 bin sürücünün ehliyetine daimi ve geçici sürelerle el koydu.

Zaman’dan Fethi Barut’un haberine göre, Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2005-2014 yılları arasındaki emniyet verilerine göre, daimi ve geçici sürelerle geri alınan sürücü belgelerinde alkollü araç kullanımı ilk sırada yer aldı. 100 ceza puanını tamamladığı için geri alınan sürücü belgesi sayısı ise 108 bin 906 ile ikinci sırayı aldı. Diğer nedenlerle iptal edilen sürücü belgelerinin sayısı ise 30 bin 537 olarak kayıtlara geçti. 5 kez hız limiti aşımı nedeniyle geri alınan sürücü belgesi sayısı ise 8 bin 865 oldu.

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