1 milyon Euro'luk çekle İstanbul'a geldi!

T24

'Ermeni soykırımı'nı inkar edenlere para ve hapis cezası getiren yasa Fransa parlamentosunun alt kanadından geçti. Yasa 23 Ocak’ta senatoda oylanacak.Senatodan geçmesi beklenen yasa Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından da onaylanırsa "1915 olayları soykırım değil" diyenler 45 bin Euro para ve bir yıl hapisle cezalandıralacak.Fransa'nın bu girişimine bir tepki de Cezayir kökenli bir Fransız işadamı Raşid Nekkaz'dan gelmişti. İşadamı Nekkaz, bu suçu işleyenlerin cezasını cebinden ödeyeceğini açıklamıştı. Nekkaz, 2007'de Fransa cumhurbaşkanı adayı olmuş daha sonra da kendi adıyla kurduğu partiyle genel seçimlere girmişti.Nekkaz Fransa’da uygulanan Burka yasağı yürürlüğe girdiğinde oluşturduğu 2 milyon Euro’luk fonla gündeme gelmişti. Şimdi de soykırım yasağı nedeniyle aynı vaadde bulunan Nekkaz, MAZLUMDER'in davetiyle geldiği İstanbul'da NTV'nin canlı yayın konuğu oldu ve Can Ertuna'nın sorularını yanıtladı.Can Ertuna: 'Burka giydiği için ceza alan kadınların para cezasını ben ödeyeceğim' dediniz. Neden böyle bir hamlede bulundunuz?Raşid Nekkaz: 1 milyon Euro’luk fon oluşturdum çünkü bir yurttaş olarak tepki göstermek zorundayım ve bu haksızlığa karşı susmamam gerektiğini düşünüyorum. Sarkozy’nin bir inisiyatifinin bir tarih kahramanlığından başka bir şey olmadığını düşünüyorum ben.Can Ertuna: Bu suçu ilk işleyecek kişi ben olacağım dediniz eğer yasalaşırsa? Ne zaman inkar suçunu işleyeceksiniz ve hapiste yatmayı da göze alıyor musunuz?Raşid Nekkaz: MAZLUMDER'in davetini kabul ettim ve geldim. Burada özellikle belirttiğim şey bu yasaya karşı gelmek istiyorum ilk cezayı ödeyen ben olmak istiyorum ve tutuklanma kararının da ilk benimle ilgili çıkmasında kesinlikle kararlıyım.Can Ertuna: 1 milyon Euro'luk bir fon oluşturdunuz bunun bir belgesi var mıdır kanıtı?Raşid Nekkaz: Türk halkının onurunu müdafaa etmek için fonun çeki burada. Bu fonu eşimle birlikte oluşturduk ben özellikle temel hak ve özgürlükler konusunda ihlal olduğu zaman Fransa, Belçika ve Hollanda biliyorsunuz benzer kararlar aldılar. Bunlar kişisel haklar ve insan hakları konusunda ihlallere neden oldu. Bu ihlalleri gündeme getirmek için, o cezaları karşılamak ve dava masrafları için oluşturulan bir fon bu.Can Ertuna: Türk hükümetine bir çağrınız oldu soykırım hayata geçerse.Raşid Nekkaz: Burada benim tepkim Fransa hükümeti aslında. Türkiye'ye savaş ilanı anlamına gelen bir karar almak üzere. Eğer meclis bu kararı alırsa Türkiye'de benzer bir kararı karşılık olarak uygulamak zorunda. Benim teklifim Türkiye Meclisi 19 Mart 2012 tarihinde, Evian anlaşmasının yani Cezayir’in özgürlüğüne yol açan anlaşmanın 50. yıldönümünde böyle bir kararı alması Fransa’ya verilecek en iyi cevap olacak. Cezayir bu karşılıklı davranışları siyasi mantık olarak her zaman benimsediği için Cezayir’de de bu çok anlaşılır bir durum olacak.Raşid Nekkaz: Cezayir Başbakanı Türk hükümeti kanlarımız üzerinden siyaset yapmasın dedi bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz, acaba Cezayirliler böyle mi düşünüyor?Raşid Nekkaz: Aslında Başbakan Erdoğan’ın bu konudaki açıklamaları bir Cezayirli olarak benim çok hoşuma gitti. Kendisi 1954 doğumlu ve bu Cezayir ihtilalinin başlangıç tarihi. Bu tarihi onurlandırmasını kendisinden talep ediyoruz. Fransa’nın tavrı dışında bizim kesinlikle duyarlılıklarımız söz konusu ve Fransa’ya Türkiye devlet olarak prensip deklarasyonlarını yaptı ve bunları gerçekleştirmek konusunda duyarlı olması lazım. Çünkü Arap dünyası ve bizler Türkiye’nin konuşmaları dikkatle takip ediyoruz ve onun liderliğini görmek istiyoruz somut olarak bu adımların atılması gerekir diye düşünüyoruz.