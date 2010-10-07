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1 MİLYON DOLARLIK BANKNOTU SATMAYA KALKINCA KOCAELİ (A.A)

07 Ekim 2010 20:53

-1 MİLYON DOLARLIK BANKNOTU SATMAYA KALKINCA KOCAELİ (A.A) - 07.10.2010 - Kocaeli'de, 1 milyon dolarlık sertifikalı banknotu satmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kocaeli Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, 1988 yılında Uluslararası Milyonerler Kulübü için bastırıldığı öne sürülen 1 milyon dolarlık banknotu satmak isteyen N.V. ve M.Y. ile irtibata geçti. Ekipler, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkında, 1 milyon dolarlık banknotu 500 bin dolara satmak isteyen zanlılarla buluştu. Operasyonda banknot ve banknotun muhafaza edildiği özel bir zarf ile sertifika ele geçirilirken N.V. ve M.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.  Banknot ve sertifikanın sahte olup olmadığının Merkez Bankası kanalıyla araştırılacağı ve nereden temin edildiğine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi. Uluslararası Milyonerler Birliği tarafından ticari başarının ve ''Amerikan rüyasının'' sembolü olarak üretilen 1 milyon dolarlık banknotlar, gerçek para yerine geçmemesine rağmen büyük değer taşıyor ve koleksiyoncular arasında el değiştiriyor.

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