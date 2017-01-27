T24 LogoT24 Logo
Gündem

1 milyon dolarla vatandaş olan askerlik yapacak mı?

CHP’li Murat Emir, 1 milyon dolara vatandaşlık teklifini TBMM gündemine taşıdı

27 Ocak 2017 23:27

Hülya Karabağlı

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, 1 milyon dolar karşılığı Türk vatandaşlığına geçilebilmesini öngören düzenlemeyi Meclis gündemine taşıdı. "Rıza Sarraf ve birçok kişiyle ilgili ' 5 milyon dolardan daha fazla rüşvet vererek vatandaşlığa alındığı" yönündeki iddiaları dile getiren Emir,  vatandaşlığa geçen kişilerin askerlik yapıp yapmayacağını sordu.
 
CHP’li Murat Emir, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinin gerekçesinde, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te 12 Ocak 2017 tarihinde yapılan değişikliğin, 1 milyon dolar ile 3 milyon dolar arası bütçe ayıranların, yönetmelikte yer alan belirli koşulları sağlamaları halinde Türk vatandaşlığına geçişlerinin düzenlendiğini kaydetti. Bu değişikliğin ülke ekonomisinin bozulduğu, dışarıdan gelen sıcak paranın ve döviz rezervlerinin azaldığı, bununla birlikte konut stokunun arttığı bir dönemde, para girişi sağlamak amacıyla yapıldığını belirten CHP’li Murat Emir, Başbakan Yıldırım’a şu soruları yöneltti:

"Rıza Sarraf hangi madde kapsamında Türk vatandaşlığına alınmıştır? Rıza Sarraf ve gibilerinin 5 milyon dolardan daha fazla rüşvet vererek vatandaşlığa alındığı iddiaları vardı. Bu iddialar doğruysa, yapılan değişiklikle birlikte, Türk vatandaşlığına geçeceklerin gözden çıkarmaları gereken para tutarında yüzde 80 indirim mi yapılmıştır? Yönetmelikte yapılan bu son değişiklikle yeni Rıza’lar mı yaratma peşindesiniz?

 Türk vatandaşlığına bu yönetmelik kapsamda alınanlar askerlik hizmetini yapacak mıdır? Yapacaklarsa hangi koşullarda ve ne kadar süreyle bu hizmet yerine getirilecektir?”

ETİKETLER

vatandaşlıkMurat Emirtbmmrıza sarraf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24