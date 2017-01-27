1 milyon dolarla vatandaş olan askerlik yapacak mı?

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, 1 milyon dolar karşılığı Türk vatandaşlığına geçilebilmesini öngören düzenlemeyi Meclis gündemine taşıdı. "Rıza Sarraf ve birçok kişiyle ilgili ' 5 milyon dolardan daha fazla rüşvet vererek vatandaşlığa alındığı" yönündeki iddiaları dile getiren Emir, vatandaşlığa geçen kişilerin askerlik yapıp yapmayacağını sordu.



CHP’li Murat Emir, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinin gerekçesinde, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te 12 Ocak 2017 tarihinde yapılan değişikliğin, 1 milyon dolar ile 3 milyon dolar arası bütçe ayıranların, yönetmelikte yer alan belirli koşulları sağlamaları halinde Türk vatandaşlığına geçişlerinin düzenlendiğini kaydetti. Bu değişikliğin ülke ekonomisinin bozulduğu, dışarıdan gelen sıcak paranın ve döviz rezervlerinin azaldığı, bununla birlikte konut stokunun arttığı bir dönemde, para girişi sağlamak amacıyla yapıldığını belirten CHP’li Murat Emir, Başbakan Yıldırım’a şu soruları yöneltti:

"Rıza Sarraf hangi madde kapsamında Türk vatandaşlığına alınmıştır? Rıza Sarraf ve gibilerinin 5 milyon dolardan daha fazla rüşvet vererek vatandaşlığa alındığı iddiaları vardı. Bu iddialar doğruysa, yapılan değişiklikle birlikte, Türk vatandaşlığına geçeceklerin gözden çıkarmaları gereken para tutarında yüzde 80 indirim mi yapılmıştır? Yönetmelikte yapılan bu son değişiklikle yeni Rıza’lar mı yaratma peşindesiniz?

Türk vatandaşlığına bu yönetmelik kapsamda alınanlar askerlik hizmetini yapacak mıdır? Yapacaklarsa hangi koşullarda ve ne kadar süreyle bu hizmet yerine getirilecektir?”