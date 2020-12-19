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1 milyon doları çalan hırsız, iş yerinin 13 yıllık çalışanı çıktı

19 Aralık 2020 17:05

İstanbul Fatih'te bulunan döviz bürosundan 1 milyon doları çalan hırsızın 13 yıldır iş yerinde kuryelik yapan kişi olduğu ortaya çıktı. 1 milyon doların 100 bin dolarını kendisini Silivri'ye götüren taksici akrabasına, 50 bin dolarını avukata verdiğini, paranın bir kısmıyla ise villa, arsa ve lüks bir araç aldığını söyleyen döviz bürosu çalışanı tutuklandı.

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