1 milyon dolara portakal soydu

Türk narenciyesini Rusya’ya tanıtmak için Ezel Akay'ın yönettiği reklam filminde yer alan Tarkan 1 milyon dolar kazandı.



Rusya’da da milyonlarca hayranı olan ve “Doğu’nun Prensi” olarak anılan Tarkan bu sayede büyük bir kampanyaya imza attı.



Ünlü şarkıcı, Türk portakalı ve mandalinasını Rus halkına tanıtmak için Ezel Akay’ın yönettiği reklam filminde rol aldı. Rus halkının sevgisini kazanmak için kendi tarzı ve yorumuyla Rus halk şarkısını yorumlayan Tarkan filmde portakal soyup insanlara dağıttı. Rusya kanallarında yayınlanacak olan Tarkan’lı reklam filmi aynı zamanda 80 billboard ve 66 otobüste de yer alacak. Ayrıca bu kampanya kapsamında Kasım ayında St. Peterburg, Moskova ve Ekaterinburg’da üç konser verecek. Konserlerin sloganı ’Prits Vostoka’ yani ’Doğu’nun Prensi.’ Tarkan’ın bu dev kampanya karşılığı 1 milyon dolar (1 milyon 465 bin TL) aldığı öğrenildi.



