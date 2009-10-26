T24 LogoT24 Logo
Magazin

1 milyon dolara portakal soydu

Türk narenciyesini Rusya’ya tanıtmak için Ezel Akay'ın yönettiği reklam filminde yer alan Tarkan 1 milyon dolar kazandı.

26 Ekim 2009 02:00

Türk narenciyesini Rusya’ya tanıtmak için Ezel Akay'ın yönettiği reklam filminde yer alan Tarkan 1 milyon dolar kazandı.

Rusya’da da milyonlarca hayranı olan ve “Doğu’nun Prensi” olarak anılan Tarkan bu sayede büyük bir kampanyaya imza attı.

Ünlü şarkıcı, Türk portakalı ve mandalinasını Rus halkına tanıtmak için Ezel Akay’ın yönettiği reklam filminde rol aldı. Rus halkının sevgisini kazanmak için kendi tarzı ve yorumuyla Rus halk şarkısını yorumlayan Tarkan filmde portakal soyup insanlara dağıttı. Rusya kanallarında yayınlanacak olan Tarkan’lı reklam filmi aynı zamanda 80 billboard ve 66 otobüste de yer alacak. Ayrıca bu kampanya kapsamında Kasım ayında St. Peterburg, Moskova ve Ekaterinburg’da üç konser verecek. Konserlerin sloganı ’Prits Vostoka’ yani ’Doğu’nun Prensi.’ Tarkan’ın bu dev kampanya karşılığı 1 milyon dolar (1 milyon 465 bin TL) aldığı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24