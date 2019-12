1 milyon dolar kefalet ücreti ödemeyi teklif etti!

T24- Otel odasında temizlik yapan görevliye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan IMF Başkanı Strauss- Kahn, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçlamaları kabul etmeyen Kahn'ın avukatlarının 1 milyon dolarlık kefalet talebi mahkemece reddedildi ve 20 Mayıs'ta yapılacak 2. duruşmaya kadar tutukluluğuna karar verildi.







Uluslararası Para Fonu IMF'nin başkanı Dominique Strauss-Kahn, New York'ta kaldığı otelin kadın görevlisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Cumartesi günü gözaltına alındı.



62 yaşında ve evli olan Strauss-Kahn, Paris'e gitmek üzere bindiği Air France uçağında kalkıştan kısa bir süre önce gözaltına alınırken, polis IMF yetkilisine tecavüz girişiminin de aralarında bulunduğu üç suçlamanın yöneltildiğini açıkladı. Diğer suçlamalar ise, tecavüze kalkışma ve zorla alıkoyma.



Avukatı Kahn'ın suçsuz olduğunu savunacağını söyledi.



Fransa'nın eski Maliye Bakanı olan Kahn'ın gelecek yıl Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Nicolas Sarkozy'ye karşı Sosyalistlerin adayı olarak yarışma şansı yüksek bir olasılık olarak görülüyordu.



BBC'nin Paris'teki muhabiri Hugh Schofield, Strauss-Kahn'ın kamuoyu yoklamalarında Sarkozy'ye karşı bir üstünlüğü olduğunu aktarıyor.



Ancak muhabirimiz, olayın Kahn'ın olası seçim şansını yok edebileceğine de dikkat çekiyor.

Polis sözcüsü, olayın mağduru kadının 32 yaşında olduğunu söyledi.



Polis sözcüsü Paul Browne, Manhattan'da Tiems Meydanı'ndaki Sofitel'de yaşanan olayla ilgili olarak şunları anlatıyor:



''Otel'deki bir kadın çalışanın lüks süit odalardan birinde kalan bir müşterinin saldırısına uğradığı ve zanlının kaçtığına ilişkin bir telefon ihbarı aldık. Kat hizmetlisi olan kadın, odaya kilitlendiğini ve cinsel saldırıya uğradığını söylüyor. Polis, JFK Havaalanı yetkilileriyle temasa geçerek uçağın kalkışının geciktirilmesini talep etti ve havaalanına giderek zanlıyı gözaltına aldı. Eğer, görevlilerimiz 10 dakika gecikmiş olsaydı, zanlının uçağı kalkmış, kendisi de Fransa'ya doğru yola çıkmış olacaktı.''



Browne, hafif yaralı olduğunu söylediği kadının hastanede tedavi altına alındığını da söyledi.

Polis, Strauss-Kahn'ın otelden aceleyle çıktığını, bazı özel eşyalarıyla cep telefonunu odada bıraktığını da söylüyor.



Strauss-Kahn, Fransa'da 2006'da Sosyalist Parti liderliği için girdiği yarışı Segolene Royale'e kaybetmiş, ertesi yıl da IMF Direktörlüğü'ne atanmıştı.



Kahn, 2008 yılında emrinde çalışan bir kadınla ilişkisi nedeniyle de IMF İcra Kurulu tarafından ''ciddi bir muhakeme hatası yapmakla'' suçlanmış, ancak ilişkinin her iki tarafın rızasıyla gerçekleştiğinin altını çizmişti.



Kahn, bu skandal nedeniyle hem IMF çalışanlarından hem de eşi Anne Sinclair'den özür dilemişti.





Avukatlar: 'Kahn, o saatte kızıyla yemek yiyiyordu'



Fransız Monte Carlo Radyosu, adını belirtmediği kaynaklara dayandırdığı haberinde, Strauss-Kahn'ın kaldığı Sofitel otelini saat 12'de terk ettiğini, oysa hakkındaki cinsel taciz suçlaması için davacı olan otel temizlikçisinin verdiği saatin 1 olduğunu aktardı. Haberde, Strauss-Kahn'ın otelden ayrılmadan önce hesabı istediği ve anahtarları resepsiyona bıraktığı da belirtildi.





Mahkeme kefalet talebini reddetti ve tutukladı



Cinsel taciz iddiasıyla New York'ta gözaltına alınan IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, ABD'nin New York kentinde ilk kez hakim önüne çıktı. İddia makamı, IMF Başkanının tutukluluk halinin devamını isterken, savunma kefalet ücreti olarak 1 milyon dolar önerdi.



Hakim ise, savunmanın talebini reddetti ve Dominique Strauss-Kahn'ın bir sonraki duruşmaya kadar cezaevine gönderilmesi talimatı verdi. Bir sonraki duruşmanın tarihi de 20 Mayıs olarak belirlendi.



Dominique Strauss-Kahn'ın avukatı, müvekkilinin hakkındaki suçlamaları reddettiğini açıkladı.





Bir taciz iddiası daha!



IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn hakkında bir tecavüz suçlaması daha ortaya çıktı.

Fransız yazar Tristane Banon, Strauss-Kahn'ın 2002 yılında yaptıkları röportaj sırasında kendisine tecavüz etmeye kalkıştığını açıkladı.



Banon dava açmayı düşündüğünü söyledi.