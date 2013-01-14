1 milyon dolar bulamazsa ölecek

Tekirdağ'da 23 yaşındaki Refiye Yılmaz, milyonda bir görülen Gardner Sendromu hastalığının pençesinde, yaşam savaşı veriyor. Tedavi olmazsa 6 aylık ömür kalan Refiye’nin yaşaması için Amerika’da ameliyat olması gerekiyor. Tedavi için 1 milyon dolar paraya ihtiyaç duyulan Refiye için başlatılan yardım kampanyasında sadece 300 TL toplanabildi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Tekirdağ'da yaşayan Refiye Yılmaz, 7 yıl önce yakalandığı Gardner Sendromu hastalığına karşı yaşam mücadelesi veriyor. Babasının genlerinde pasif (taşıyıcı) olan hastalığın kendisinde aktif hale gelmesiyle 16 yaşında kalın bağırsağı alınan genç kızın yaşabilmesi için şimdi de ince bağırsak nakli olması gerekiyor. Refiye'nin Amerika Miami Hastanesi'nde yapılacak nakille sağlığına tamamen kavuşabilmesi için 1 Milyon Dolar gerekiyor.

Tedavi olmazsa 6 aylık ömrünün kaldığını gözyaşları içinde ifade eden Yılmaz, “Hastalımı öğrendikten çok kısa süre sonra geçirdiğim ameliyatla kalın bağırsağım tamamen alındı. Şuanda 22 santimlik bir metal pipetle yaşıyorum. Acilen ince bağırsak nakli olmam gerekiyor. Bu gerçekleşirse sağlığıma kavuşacağım.” dedi.

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki kontrollerinin devam ettiğini bildiren Yılmaz, 1 ay süreyle kullandığı 1 kutu ilacın fiyatının ise 3 bin TL olduğunu söyledi. İlacın, Türkiye'de literatürde yer almadığını bu yüzden de Türkiye'de bulunmadığını anlatan Yılmaz, kendisi için hayati önem taşıyan bu ilacın İstanbul'da bir milletvekili aracılığıyla getirtilebildiğini söyledi.

Babasının emekli olduğunu ancak tedavi masraflarını karşılabilmek için annesinin ve babasının çalıştığını ifade eden Yılmaz, “Ailemin benim tedavim için çektikleri banka kredisinin taksitlerini ödemelerine yardım etmek için ben de bir markette çalışıyorum. Zaten benim hastalığım da burada arkadaşlarım tarafından öğrenilince kamuoyuna duyuruldu. Sürekli üşüdüğümü ve halsiz olduğumu gören arkadaşlarım bunun sebebini sorunca hastalığımı onlara anlattım. Benim için sosyal medyada destek sayfası oluşturdular. Bu sayede kamuoyunun belli bir kitlesine ulaştık. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor sağolsun" şeklinde konuştu.

Yılmaz, Tekirdağ Valiliği tarafından Halkbank Tekirdağ Şubesi nezdinde yardım kampanyası için hesap açıldığını belirtti. Hesapta ise bir hafta içinde 300 TL biriktirildiği öğrenildi.

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