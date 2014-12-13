1 milyon 725 bin ehliyet tehlikede

Türkiye Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu (TUSEKON) Genel Başkanı İsmail Yılmaz, sürücü belgesi sertifikası alanlara, yılbaşına kadar sürücü belgesi almaları uyarısında bulundu. Belgenin alınmaması durumunda yeniden sınava girme zorunluluğuna dikkat çeken Yılmaz "1 milyon 725 bin kişinin sürücü belgesi tehlikede" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre Yılmaz, adayların mağdur olmamaları için sürücü belgelerini alması gerektiğini söylerek, Türkiye genelinde 3 bin 450 sürücü kursunun bulunduğu ve 40 bin sürücü eğitimcisinin olduğu konfederasyonun 2012 yılında kurulduğunu kaydetti.

Türkiye'nin her bölgesinde aynı heyecanla çalışmalara devam ettiklerini aktaran Yılmaz, "Üzerimize aldığımız sürücü eğitimi sorumluluğu ve bilinciyle hareket etmeye çalışıyoruz. Bu bizim için çok önemli, çünkü insan hayatını, can ve mal kaybını direkt ilgilendiren bir konuda eğitim yapıyoruz. Bu açıdan da bizlere önemli sorumluluklar düştüğü bilincindeyiz" diye konuştu.

Yılmaz, sürücü kurslarının denetlenmesi konusunda önemli çalışmaların olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Sektörün itibarı bizim için önemli, açıkçası 2 yıl öncesine kadar sürücü kursları toplumda çok iyi algılanmıyordu. Son yapılan değişikliklerden sonra gerçekten algı da değişti, artık toplumun bakışı da farklılaştı. Bizler insanların can ve mal güvenliği konusunda çok önemli görevler üstleniyoruz. Ancak toplumdaki algımız maalesef aynı ölçüde değildi."

Yeni yıl uyarısı

Sertifikalı sürücü belgelerinin yeni yılla birlikte geçersiz olacağını bildiren Yılmaz, sürücü adaylarını mağdur olmamaları konusunda uyardı. Aralık ayı sonuna kadar belgelerin değiştirilmesi gerektiğini dile getiren Yılmaz, şu bilgileri verdi: "Sürücü kurslarına giderek sertifika almaya hak kazanan ancak bunu sürücü belgesine dönüştürmeyenler 2015 yılına girmeden mutlaka belgeye dönüştürmeleri gerekiyor. Aksi takdirde belgeleri iptal olacak. Sertifikaların sürücü belgesine dönüştürülmesi için verilen 2 yıllık süre 2015 yılında doluyor. Dolayısıyla vatandaşların mağdur olmaması için aralık ayı sonuna kadar mutlaka belgelerini almalarını öneriyorum. Yeni yıla girmeden önce bunu yapmayanlar tekrar sürücü kurslarına kayıt olarak yeniden sınavlara girmeleri gerekiyor. Bu da hem zaman hem de maddi kayba neden olacak. Türkiye genelinde 3 bin 450 sürücü kursu bulunuyor. Her sürücü kursunda ortalama 500 sertifikalı sürücü adayının olduğu düşünülürse 1 milyon 725 bin kişinin sürücü belgesi tehlikede demektir."

Ehliyetler çeşitlenecek

Türkiye'nin AB kriterlerini yakalamaya çalıştığını aktaran Yılmaz, bu çerçevede sürücü belgelerinin de AB standartlarına uygun hale getirilmesi için bir dizi yenilik yapıldığını ifade etti.

Bu bağlamda geçen yıl yapılan yasal düzenlemeyle sürücü belgesi çeşidinin 17'ye çıktığını, değişikliklerin sadece sürücü belgeleriyle sınırlı kalmadığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: "AB standartları çerçevesinde sürücü belgelerinde de değişim yaşanacak. Ağır vasıtalarda her 5 yılda bir, diğer araçlarda 10 yılda bir sürücü belgeleri değişerek sürücüler sağlık kontrollerine tabii tutulacak. Muhtemelen bu kontrollere eğitim şartı da getirilecek. Güncel bilgilerin tazelenmesi, değişen kuralları tekrar görme açısından sürücü kurslarına da görev düşüyor. Sınavların zor olmasını biz istedik. Çünkü sınavlar ne kadar zor olursa biz sürücü kursları da o kadar kaliteli eğitim vereceğiz. Ayrıca sürücü belgesi almak isteyenlerin dikkati ve olaya bakışı daha ciddi olacaktır."

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