1 milyon 725 bin ehliyet için son tarih ne zaman?

Sürücü Kursları Konfederasyonu Genel Başkanı Mesut Uçan, ehliyet sınavına giren ancak belgesini almayan 1milyon 715 bin kişinin sınavlarının geçersiz sayılacağı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Uçan, sürücü sertifikasını 29 Mayıs 2013 tarihinden önce alanların 29 Mayıs 2015'e kadar, sonra alanların ise sertifika düzenleme tarihinden itibaren 2 yıl içinde sürücü belgesine dönüştürmesi gerektiğini belirtti.

Sürücü Kursları Konfederasyonu Genel Başkanı Mesut Uçan, son günlerde basında yer alan ’sürücü sertifikalarının 31 Aralık 2014 tarihine kadar sürücü belgesine dönüştürülmesi gerektiği, dönüştürülmediği takdirde geçersiz sayılacağı’ iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 700 bin sürücü sertifikasının bulunduğunu söyleyen Uçan, sürücü sertifikasını 29 Mayıs 2013 tarihinden önce alanların 29 Mayıs 2015’e kadar, sonra alanların ise sertifika düzenleme tarihinden itibaren 2 yıl içinde sürücü belgesine dönüştürmesi gerektiğini belirtti. Uçan, "2 yıl içinde sürücü belgesine dönüştürülmezse sertifika geçersiz olacak ve yeniden sürücü kursuna kayıt yapılması gerekecek" dedi.

Sürücü Kursları Konfederasyonu Genel Başkanı Mesut Uçan düzenlediği basın toplantısında, son günlerde basında yer alan ’sürücü sertifikalarının 31 Aralık 2014 tarihine kadar sürücü belgesine dönüştürülmesi gerektiği, dönüştürülmediği takdirde geçersiz sayılacağı’ haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

’29 Mayıs 2015’e kadar süre var’

Mesut Uçan 29 Mayıs 2013 tarihli, 28661 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin geçici 2’nci, maddesinin 1’inci fıkrasını şöyle aktardı: "Bu yönetmeliğin yayını tarihinden önce düzenlenmiş olan sürücü sertifikaları, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde sürücü belgesine dönüştürülür. Süresi içinde sınıfına uyan sürücü belgesi ile değiştirmeyenlerin sertifikalarının geçerliliği 29 Mayıs 2015 tarihidir. Bu tarihe kadar sürücü belgesi sertifikasını değiştirmeyenlerin sürücü sertifikaları geçersiz olacaktır. Sürücü sertifikası 29 Mayıs 2013 tarihinden sonra alanların sertifika düzenleme tarihinden itibaren 2 yıl içinde sürücü belgesine dönüştüreceklerdir. 2 yıl içinde sürücü belgesine dönüştürülmemesi halinde geçersiz sayılacaktır. Geçersiz sayılması halinde tekrar sürücü kursuna müracaat edip eğitimini alacak sınavlarına girecek ve başarılı olursa sertifikasını alacaktır." Mesut Uçan yönetmeliğin gayet açık olduğunu belirterek, sürücü sertifikasını alıp da bunu ehliyete dönüştürmemiş olanların paniğe kapılmamasını istedi.