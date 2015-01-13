1 milyon 558 bin borçlu yasal takipte

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Kasım Ayı Raporuna göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibi devam eden kişilerin sayısı, kasım ayı itibarıyla 89 bin artarak 1 milyon 558 bini buldu.

Elif Ferhan Yeşilyurt'un Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, TBB Risk Merkezi, aylık, yıllık ve tüm dönem verilerini kişi bazında tekilleştirilme yaparak, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Kasım Ayı Raporu’nu yayınlandı. Rapora göre, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, geçen yılın ilk 11 ayına göre yüzde 2 oranında artarak 611 bine, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise yüzde 11 oranında artışla 947 bine yükseldi.

Buna göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girmiş tekilleştirme yapılmasıyla hesaplanan toplam kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artışla bir milyon 200 bin oldu.

Kredi kartı borcundan dolayı 990 bin kişi yasal takipte

2009’dan bugüne bakıldığında bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girip hala yasal takipte olan tekilleştirme yapılmasıyla hesaplanan kişi sayısı 2 milyon 900 bin olarak gerçekleşti. Bu rakam Ekim ayına göre yüzde 3,1 oranında, 89 bin civarında arttı.

Kasım dönemi itibarıyla bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe girip hala yasal takipte olan kişi sayısı, bir ay önceye göre yüzde 1,5 oranında artarak 1 milyon 870 bin kişiye ulaştı. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girip hala yasal takipte olan kişi sayısı ise son ay içerisinde yüzde 5,3 oranında artarak bir milyon 990 bin kişi oldu.



