1 MİLYON 478 BİN TL'LİK İKRAMİYENİN SAHİBİ HENÜZ ORTAYA ÇIKMADI





Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL DHA

MİLLİ Piyango\'nun \'Şans Topu\' çekilişinde 5+1 sihirli rakamı kuponuna işaretleyen, Avcılar\'da oturan ve 1 milyon 476 bin 93 lira 50 kuruş ikramiye kazanan talihli merak konusu oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde sihirli rakamlar; 1, 6, 8, 17, 31 ve artı 4 olarak sıralandı. Bu rakamları Türkiye\'de bilen bir kişi kuponu ile 1 milyon 476 bin 93 lira 50 kuruş ikramiye kazandı. Bu kuponun İstanbul Avcılar\'da Merkez Mahallesi\'nde Mükremin Hızar\'ın 10 yıldan bu yana işletti şans oyunları bayiine yatırıldığı açıklandı. İşyeri sahibi Hızar, aradan geçen 3 gün içerisinde herkes gibi kendisinin de büyük ikramiyenin sahibini merak ettiğini anlatırken, şöyle dedi:

“Talikli, devamlı müşterilerden biridir. Dışarıdan değil buradan birisidir. Parasını inşallah güle güle kullanır. İnşallah bizi de görür. \'Gönlünden ne koparsa\' derim. Bir insanı mecbur kılamazsınız. Bizi de \'görürse\' iyi olur derim.Bu toplanan , herkesin ortak olduğu bir kutuya atılan bir para. Ben de oynuyorum. Ama bize çıkanlar küçük ikramiyeler. İnşallah bize de gelir sıra. Bana göre yüzde 85 makinede oynanmıştır. Henüz parayı almamış. Biz de, müşterilerimiz gibi talihliyi merak ediyoruz.ö

Şans oyunları için bayiine gelenler yaklaşık 1.5 milyon TL\'nin sahibinin kim olduğuna dair sohbet ederken birbirlerine bu konuda şaka yapmaktan geri kalmıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şans Topu\'nda isabet eden ikramiyeye ilişkin işyerine asılan yazı

-Mükremin Hızar’ın görüntüleri ve röp

-Müşterilerin ikramiyenin kime çıktığı ve kendilerine çıkarsa ne yapacaklarına ilişkin görüşleri