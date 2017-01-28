1 milyon 200 bin liralık 'haberleşme' faturasının hangi CHP'li vekile ait olduğu ortaya çıktı

TBMM Başkanlık Divanı’nın son toplantısında, Divan üyeleri tarafından gündeme getirilen 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturasının, Başkanlık Divanı üyelerinden CHP’li kâtip üye Elif Doğan Türkmen'e ait olduğu ortaya çıktı.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, anayasa değişikliğinin ardından tatile giren TBMM’de kulisler ilginç bir haberle çalkalanıyor. Haberleşme giderlerini TBMM’nin karşıladığı Başkanlık Divanı üyelerinden birinin 1 milyon 200 bin TL’lik faturası, Meclis Divan üyeleri tarafından gündeme getirildi, ancak isim telaffuz edilmedi.

Dün akşam saatlerinde de ‘rekor’ kıran vekilin CHP’li kâtip üye Elif Doğan Türkmen olduğu ortaya çıktı. Bu rakama, Türkmen’in hem telefon konuşmaları hem de Adana’daki seçmene özel günlerde gönderdiği mektuplar neden oldu.

"Meclis’teki tuvaletin ışığını bile söndürürüm, şok oldum"

Fatura nedeniyle Türkmen’e CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da tepki gösterdiği öğrenildi. Türkmen ise konu hakkında şunları söyledi:

"Haberim yok. Mesaj, ara ara da mektup gönderiyoruz. Kimden kaça aldıklarını hiç bilmiyorum. Henüz öğrendim. Çok çok üzüldüm. Çünkü Meclis’teki tuvaletin ışığını bile söndürürüm. Gerçekten şok oldum. Keşke uyarsalardı, bugüne kadar kimse söylemedi. Bu hizmetin bu kadar pahalı olduğunu bilsem kullanmazdım. Bundan sonra kontrol etmeden zaten kullanmam.”

Divana sınırsız

TBMM, vekillerin 1 yıl içinde 2 maaş tutarına kadar olan telefon ve posta masraflarını karşılıyor. Ancak, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri için bir üst sınır bulunmuyor.