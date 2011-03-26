-1 MİLLETVEKİLLİĞİNE 18 ADAY ADAYI BAYBURT (A.A) - 26.03.2011 - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 2010 yılı ''adrese dayalı nüfus kayıt sistemi'' sonuçlarını esas alarak miletvekili sayısını 2'den 1'e düşürdüğü tek il olan Bayburt'ta, milletvekili olma için 18 kişi aday adayı oldu. Kentin tek milletvekili olabilmek için aday adaylığı başvurusunda bulunan 18 kişinin 12'si AK Parti'yi tercih etti. CHP, Saadet Partisi ve HAS Parti'den 1, MHP'den ise 3 milletvekili aday adayı başvurusunda bulundu. Bayburt Milletvekili olarak görev yapan Fetani Battal'ın yanı sıra Salim Arslanhan, Yusuf Türkoğlu, Yusuf Alemdar, Şahap Kavcıoğlu, Merami Karaoğlu, Bünyamin Özbek, Selvet Duman, Yavuz Şahin, Mehmet Arslan, Mustafa Akbaş ve Ahmet Yolcu, AK Parti'den milletvekili adayı olabilmek için aday adaylığı başvurusu dilekçelerini partinin il başkanlığına verdiler. CHP'den Hacı Dursun Yaşaroğlu'nun, Saadet Partisi'nden Murat Kumbasar'ın, HAS Parti'den de Erkan Şengün'ün milletvekilliği için aday adayı olduğu Bayburt'ta, MHP'den ise Şeref Oruç, Tamer Kayaalp ve Karabey Kadri Karaoğlu partilerine aday adaylığı başvurusunda bulundu. Bayburt, TBMM'ye tek milletvekili göndermenin bir nebze burukluğunu yaşarken, aday adayları da kentin tek milletvekili olabilmenin heyecanını taşıyor.