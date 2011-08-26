1 metrelik fare yakaladı

T24 - Uzunluğu 1 metreyi bulan fareler New Yorkluları korkuttu. Yetkililer yaptığı açıklamada, ''bu tür farelerin diğer fare türleriyle çiftleşmemiş olmasını umuyoruz'' dedi
Fotoğrafta saman tırmığı ile öldürdüğü fare ile poz veren Jose Rivera, çalıştığı yerde bu farelerden daha bir sürü olduğunu söylüyor. Kuyruğu ile birlikte uzunluğu 1 metreyi bulan fareler beyaz bir kürke sahip ve oldukça iyi besili.
Daily Mail'ın haberine göre, site sakinleri de boyutları normalin çok üstünde olan farelerinn 6 yıldan beri sitede görüldüğünü ifade etti. Uzmanlar canavar kemirgeni Gambiya keseli faresi olarak tanımladı. Boyları 1 metreyi ağırlıkları ise 2 kiloyu bulabilen fareler 8 yıla kadar yaşayabiliyor. Diğer fare türkleriyle çiftleşmelerinden korkuluyor
Farelerin ABD’ye ithalatı, 2003 yılında 100 kişiye bulaştırdıkları bir hastalık sonucunda yasaklandı. Ancak yaygın olarak görülen Norveç fareleri ile çiftleşip çoğalarak yeni bir süper fare türü oluşturmalarından korkuluyor.