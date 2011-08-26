T24 LogoT24 Logo
Gündem

1 metrelik fare yakaladı

Uzunluğu 1 metreyi bulan fareler New Yorkluları korkuttu. Yetkililer yaptığı açıklamada, ''bu tür farelerin diğer fare türleriyle çiftleşmemiş olmasını umuyoruz'

26 Ağustos 2011 03:00

T24 - Uzunluğu 1 metreyi bulan fareler New Yorkluları korkuttu. Yetkililer yaptığı açıklamada, ''bu tür farelerin diğer fare türleriyle çiftleşmemiş olmasını umuyoruz'' dedi


Fotoğrafta saman tırmığı ile öldürdüğü fare ile poz veren Jose Rivera, çalıştığı yerde bu farelerden daha bir sürü olduğunu söylüyor. Kuyruğu ile birlikte uzunluğu 1 metreyi bulan fareler beyaz bir kürke sahip ve oldukça iyi besili. 

Daily Mail'ın haberine göre, site sakinleri de boyutları normalin çok üstünde olan farelerinn 6 yıldan beri sitede görüldüğünü ifade etti. Uzmanlar canavar kemirgeni Gambiya keseli faresi olarak tanımladı. Boyları 1 metreyi ağırlıkları ise 2 kiloyu bulabilen fareler 8 yıla kadar yaşayabiliyor. 


Diğer fare türkleriyle çiftleşmelerinden korkuluyor 

Farelerin ABD’ye ithalatı, 2003 yılında 100 kişiye bulaştırdıkları bir hastalık sonucunda yasaklandı. Ancak yaygın olarak görülen Norveç fareleri ile çiftleşip çoğalarak yeni bir süper fare türü oluşturmalarından korkuluyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24