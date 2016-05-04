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1 Mayıs’taki çıplak protestoya gözaltılar başladı

Protestoculara, 'teşhircilik’ suçundan işlem yapılacağı açıklandı

04 Mayıs 2016 00:49

İzmir'deki 1 Mayıs kutlamalarında polis arama noktasından kıyafetlerini çıkararak geçen anarşist grup için işlem başlatıldı. Polis, arama noktasından iç çamaşırıyla geçen erkekleri ve sutyenlerini çıkaran kadınları gözaltına almaya başladı. Polisin, soyunan 5 göstericiden,  F.K.’yı gözaltına aldı. Protestoculara Ahlak Büro Amirliği’nde ’teşhircilik’ suçundan işlem yapılacağı açıklandı.

İzmir'de olaysız sona eren 1 Mayıs kutlamalarında bir grup 'anarşist', Birinci Kordon'daki Orduevi önünde oluşturulan polis noktasına geldiklerinde aranmayı reddetmiş ve soyunmaya başlamıştı. Gruptaki kişiler, arama noktasından bu şekilde geçtikten sonra giyinerek mitinge katılmıştı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, hem polisleri, hem de kutlamaya katılanları şaşırtan grup üyelerinden birisi, Ankara ve İstanbul’daki patlamalarda can güvenliğini sağlayamayan polislerin, bedenlerine dokunmaması için böyle bir yönteme başvurduklarını anlatmıştı. İlginç protesto sırasında müdahalede bulunmayan İzmir emniyeti, ’Anarşistler’ grubuna yönelik çalışma yaptı. 

Polis, göstericilerden 5 kişiyi gözaltına almak için çalışma başlattı. Kimliği belirlenen protestoculardan ilk olarak F.K., gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği’ne götürülen F.K.’ya ’teşhircilik’ suçundan işlem yapılacağı açıklandı. F.K.’nın ifadesinin alınmasından sonra ise savcının talimatıyla serbest bırakılacağı, evraklarının ikmalen adliyeye gönderileceği öğrenildi. 4 kişinin de teşhircilik suçundan gözaltına alınacağı belirtildi.

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