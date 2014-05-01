1 Mayıs'ta Taksim'e ulaşım yasakları!

İstanbul Valiliği, Taksim’de 1 Mayıs kutlamalarına izin vermeyeceğini açıkladı. Sendikalar tepkili. Bugün iskeleler kapalı, Anadolu’dan Avrupa’ya metrobüsle geçiş yok; Avcılar’dan gelenler için Topkapı son durak. Metroyla Taksim’e ulaşım ise imkânsız.

Gözler bugün Taksim Meydanı'nda

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmeyeceğini açıklaması ile tansiyon yükseldi. Gözler bugün Taksim Meydanı’nda olacak. Valiliğin, vapur seferlerinden metrobüse kadar birçok toplu taşıma aracına kısıtlama getirmesi ise tepki topladı.

Valilik: Kutlamalara izin yok

İstanbul Valiliği dün yazılı bir açıklama yaparak Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmeyeceğini açıkladı. Valilik açıklamasında, ‘yasadışı terör örgütlerinin ve uzantısı olan grupların güvenlik görevlilerine karşı şiddete başvuracaklarına dair’ istihbarat olduğu öne sürüldü.

'Turizm olumsuz etkilenir'

Açıklamada yaşanacak olumsuzlukların ülkenin tanıtımı, ekonomisi ve turizmini olumsuz etkileyebileceği öne sürüldü. Açıklamada Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gereğince Taksim’de kutlamaya izin verilmediği belirtildi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine sınırlama getirilebileceğinin hüküm altına alındığı vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi:

“Avrupa yakasında tespit edilen toplantı alanı Yenikapı’dır. İstihbarat birimlerinde, yasadışı terör örgütlerinin ve uzantısı olan grupların güvenlik görevlilerine karşı şiddete başvuracaklarına dair bilgiler mevcuttur. Valiliğimiz tarafından kutlamaların belirlenen yerlerde yapılmasının, barışçıl toplanma ve gösteri yapma hakkının özüne aykırı olmayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Taksim Meydanı ve civarı konumu itibariyle yüksek katılımlı gösterilere uygun değildir.”

Yenikapı'ya ücretsiz ulaşımı

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu basın mensuplarının soruları üzerine, “Hâlâ elimizde istihbari bilgiler var. Bunları kamuoyuyla paylaşabilmem mümkün değil. Yapılan operasyonda 2 kalaşnikof tüfeği ele geçirildi. Bu şehirde uzun namlulu silahların oluşturduğu bir risk var” dedi.

Vali Mutlu, 1 Mayıs’ı Yenikapı’da kutlamak isteyenler için kamu imkânlarını seferber ettiklerini vurgulayarak, “300 İETT aracını da bu amaçla gerek Anadolu gerekse Avrupa yakasında istenilen her noktadan geliş ve gidiş ücretsiz sağlamak üzere tahsis ettik. Çünkü Yenikapı’ya ulaşım yollarında Marmaray çalışacak. Kadıköy-Kartal metro hattı çalışacak. Beylikdüzü-Topkapı metrobüs hattı çalışacak. Boğaz köprülerinde herhangi bir problem yok” dedi.

Hizmet vermeyecek seferler

1 Mayıs nedeniyle Karaköy, Beşiktaş, Eminönü ve Sirkeci iskeleleri kapatılacak, Boğaz ve Adalar hattındaki deniz seferleri devam edecek. Metrobüs, Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu taşımayacak. Metrobüs seferlerinde Avrupa yakasında Beylikdüzü-Topkapı seferleri yapılacak. Topkapı’dan sonra yolcu taşınmayacak. Saat 06.00’dan itibaren Yenikapı-Taksim-Hacıosman metrosunun Yenikapı-Şişhane-Taksim istasyonları hizmet vermeyecek. Bağcılar-Kabataş tramvay hattı Topkapı’ya kadar çalışacak, Topkapı’dan sonra yolcu taşınmayacak. Kabataş-Taksim finüküler seferleri yapılmayacak.

Trafiğe kapanacak yollar

Mecidiyeköy Ortaklar'dan itibaren Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Sıraselviler Caddesi, Gümüşsüyü Caddesi, Taşkışla Caddesi, Taşkışla Tünel, Rumeli Caddesi ve Abdulhakhamit Caddesi'nin de trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Taksim bölgesine çıkan yollarda alınan tedbirler kapsamında kullanılacak alternatif güzergahlar ise şöyle:

"Yolcuzade İskender Caddesi'nden gelen akım Şişhane Meydanı'ndan, Okçumusa Caddesi/Bankalar Caddesi istikametine yönlendirilecek.

Abide-i Hürriyet Caddesi'ne akım verilmeyecek, bu istikamete gelen akım Hürriyettepe ışıklardan Cevahir Otel istikametine yönlendirilecek.

Darülacezeden Hürriyettepe Işıklar istikametine gelen akım ve Bomonti Dere'den gelen akım Cevahir Otel önünden tekrar Darülaceze Caddesi'ne veya Bomonti yönüne yönlendirilecek.

Mecidiyeköy'den Halaskargazi Caddesi'ne akım verilmeyecek, bu istikamete gelen akım Esentepe istikametine yönlendirilecek.

Şişli yönüne giden akım, Ergenekon Caddesi, Kurtuluş Caddesi ve Dolapdere'ye yönlendirilecek.

Dolmabahçe'den Gümüşsuyu'na ve Küçük Çiftlik' e akım verilmeyecek, bu istikamete gelen akım sahil yönünden Karaköy'e verilecek.

Adilbaba (Maçka taksi) yönünden gelen akım Teşvikiye Caddesi'ne yönlendirilecek, Teşvikiye Caddesi'nden Mete Caddesi'ne çıkan tünel kapalı tutulacak.

Perşembe Pazarı'ndan ve Unkapanı'ndan gelen akım Şişhane'den kesilip Kasımpaşa yönüne yönlendirilecek, Tarlabaşı Bulvarı'na akım verilmeyecek.

Kasımpaşa'dan gelen akım Unkapanı ve Perşembe pazarına mecburi olarak yönlendirilecek.

Dolapdere'den Yedikuyular-Divan istikametine akım verilmeyecek, Dolapdere Kavşağından (U) dönüşü yaptırılacak.

Dolapdere Caddesi'nden Ömer Hayyam Caddesi'ne akım verilmeyecek,Teşvikiye Caddesi'nden gelen akım Nişantaşı kavşağından Rumeli Caddesi'ne verilmeyip, Vali Konağı alt başa yönlendirilecek.

Süleyman Seba Caddesi'nden gelen akım Bayıldım Caddesi'ne verilmeyip, sağa Teşvikiye Caddesi'ne yönlendirilecek.

Boğazkesen Caddesi trafiğe kapatılacak, gelen akım Karaköy istikametine mecburi yön yapılacak.

Mebusan Yokuşu trafiğe kapatılacak, Karaköy istikametine doğru mecburi yön yapılacak. Sıraselviler Caddesi'nden gelen akım, Cihangir Firuzağa Meydanı'ndan kesilerek Boğazkesen istikametine yönlendirilecek.

Ayrıca Atatürk Bulvarı Ragıp Gümüşpala ayrımı-Ragıp Gümüşpala Caddesi Unkapanı Ayrımı-Kadıköy İskelesi önü Galata ayrımı- Ragıp Gümüşpala Caddesi Galata Köprüsü ayrımı trafiğe kapatılacak.

E-5 Kuzey ve Güneyden Mecidiyeköy Giriş katılımları ihtiyaç halinde kapatılacak. Atatürk Bulvarı Ragıp Gümüşpala Caddesi ayrımında Trafik Ragıp Gümüşpala Caddesi'nden Sahil Kennedy Caddesi Kuzey istikametine yönlendirilecek.

Sahil Kenndy Caddesi Güney istikametinden gelen trafik Kadıköy İskelesi önü Galata ayrımından Ragıp Gümüşpala Caddesi'nden Güney Yol Boyunca Aksaray ve Eyüp istikametine yönlendirilecektir.

Miting alanında bulunan Taksim İlkyardım ve Alman Hastanelerine gelen ambulans ve hastalar karaköy firuzağa yönünü kullanacak."

Kim nereden yürüyecek?

DİSK, KESK, HDP/BDP ve Devrimci 1 Mayıs Platformu ile diğer siyasi parti ve örgütler Şişli’den Taksim’e yürüyecek. TKP ve Halkevleri Beşiktaş’ta toplanacak. Anti Kapitalist Müslümanlar ise Fatih Camii önünde toplanarak Şişhane’ye yürüyecek. Yürüyüşlerin saat 11.00’de başlaması bekleniyor.