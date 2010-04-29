1 Mayıs'ta kapanan yollar

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Şişhane'de toplanacak grup, Refik Saydam ve Tarlabaşı caddeleri istikametinden Taksim Meydanı'na girecek, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde aramadan geçirilerek alana ulaşacak.



Dolmabahçe'de toplanacak grup da İnönü Caddesi ve Gümüşsuyu istikametinden Taksim Meydanı'na girecek.



Söz konusu grup Gümüşsuyu Parkı önü ileKültür Sokağı çıkmazı arasında oluşturulacak noktalarda aramadan geçirilecek.



Atatürk Anıtı ve çevresi ile etkinlik alanının güvenliği, sendika konfederasyonlarının görevlendireceği kişiler tarafından alınırken, konuşma platformunun ve alanın iç güvenliğinden sendika konfederasyonları sorumlu olacak.



Sıraselviler ve İstiklal caddeleri ile Kazancı Yokuşu istikametindenTaksim Alanı'na gösteri amaçlı girişlere kesinlikle izin verilmeyecek. İl dışından ve çevre ilçelerden araçlarıyla gelecek katılımcılar araçlarını Mecidiyeköy, Şişhane, Tarlabaşı Bulvarı üzeri ve İnönü Stadyumu çevresine parketmek suretiyle kortejlerini bu bölgelerde oluşturacak.



Etkin emniyet tedbirleri çerçevesinde önceki yıllarda yaşanan kötüolayların tekrarlanmaması için Çevik Kuvvet personeline, "Kişi ve gruplarlailetişim teknikleri, stres yönetimi, öfke yönetimi ve kontrolü, insan ve toplumpsikolojisi" konularını içeren seminerler verildi. İl dışından 3 bin 500 Çevik Kuvvet polisiyle birlikte 1 Mayıs'ta görevli personel sayısı 22 bin 361'e ulaşacak.



Kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar





1 Mayısta saat 08.00'den itibaren Mecidiyeköy Metro'dan başlayarak Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri, Taksim Alanı'na girişe kadar olan güzergaharaç trafiğine kapatılırken, alternatif güzergah olarak E-5 Karayolu ile Piyalepaşa Bulvarı, Fişekhane Deresi Caddesi-Kasımpaşa belirlendi.



Fatih Unkapanı Köprüsü'nden, Tarlabaşı Bulvarı'nı takiben Taksim Alanı'nakadar olan güzergah trafiğe kapatılacak. Buna alternatif olarak, AtatürkBulvarı'ndan Unkapanı Köprüsü'ne girmeden Ragıp Gümüşpala Caddesi'ni takiben Galata Köprüsü üzerinden Kemaraltı Caddesi'nden Beşiktaş'a gidilebilecek.



Atatürk Havalimanı'na gitmek isteyen sürücüler Bakırköy sahil yolunu kullanabilecek, Eyüp'e gitmek isteyenler ise Atatürk Köprüsü'ne girmeden sağdan Kadir Has Caddesi'ni kullanacak.



Dolmabahçe önü ve İnönü Stadyumu'nun bulunduğu yerden İnönü Caddesi'ni takiben Taksim Alanı'na kadar olan güzergah araç trafiğine kapatılacak. Alternatif olarak Beşiktaş-Karaköy-Eminönü-Sahil Yolu istikameti kullanılabilecek.



Osmanbey'den, Taksim arası, metro başta olmak üzere Taksim Meydanı'na çıkan ve yukarıda belirtilen toplanma ve yürüyüş güzergahlarında tramvay, füniküler sistem, tarihi tramvay ve benzeri araçlar çalışmayacak.



Hastaneler, alışveriş merkezleri ve benzeri yerlerin çalışmalarıyla ilgili olarak herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek. Köprü geçişleri ile denizulaşımında herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için gerekli önlemler alınarak, vatandaşların kullanımı için Beşiktaş-Eminönü-Sahil Bulvarı'nın trafiğe açık olması sağlanacak.



Açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün provokasyonlara mahal verilmeden ve istenilmeyen herhangi bir olay yaşanmadan kutlanabilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yüksek koordine içinde gerekli tüm tedbirlerin en üst seviyede alındığı ve etkinlikle ilgisi bulunmayan vatandaşlara yönelik herhangi bir seyahat sınırlaması olmayacağı bildirildi.