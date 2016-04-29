1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü dolayısıyla alınan güvenlik önlemleriyle ilgili açıklama yaptı.

İstanbul'da önlemler kapsamında bazı güzergâhların saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Şehirde 15 bin polis görev yapacak. Bakırköy'deki miting alanında 6 bin polis güvenliği sağlayacak, dedektörler ve özel eğitimli köpekler alanda olacak. Sokaklara çıkacak TOMA sayısı ise 120.

Mecidiyeköy,Okmeydanı, Kasımpaşa, Şişli, Nişantaşı, Beşiktaş, Teşvikiye, Saraçhane ve Beyazıt hattında kesilecek yollarla araçların Taksim'e çıkışı engellenecek. Ayrıca yayalar da söz konusu hatlardan geçemeyecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle belirtildi;

Beyoğlu'nda trafiğe kapatılacak yollar;

-Tarlabaşı Bulvarı,

-Mete Caddesi,

-Gümüşsuyu Caddesi,

-Sıraselviler Caddesi,

Alternatif güzergahlar;

-Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikâmetine,

-Kasımpaşa'dan gelen akım Tuz Ambarı Işıklar'dan Hasköy ve Karaköy istikâmetine,

-Dolapdere'den gelen akım Divan Kavşağı'nda Tünel üzerinden Şişli istikâmetine veya Beşiktaş istikâmetine,

-Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nden gelen akım Gümüşsuyu istikâmetine verilmeden Beşiktaş yada Karaköy istikâmetine,

-Şişhane'den gelen akım Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü'sü istikâmetine,

-Şişli'den gelen akım Yedikuyular Caddesi'ne ve Tünel Taksim Tünel üzerinden Beşiktaş istikâmetine,

-Defterdar Yokuşu'ndan Taksime çıkan yol kapatılarak (Firuzağa Meydan) akım Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikâmetine,

-Mebusan Yokuşu çıkış istikâmeti Meclis-i Mebusan Caddesi'yle kesişim noktasından kapatılarak akım Karaköy istikâmetine yönlendirilecek.

Bakırköy'de trafiğe kapatılacak yollar;

-İsmail Erez Bulvarı ve İsmail Erez bulvarına bağlı sokaklar,

-Ekrem Kurt Bulvarı (Marmara Forum varyantı ile Veli Efendi Hipodrom önü arası)

-D-100 Güney yan yoldan Olgunlar Sokak girişi,

-D-100 Güneyden Bakırköy Halk Pazarına giriş,

Alternatif güzergahlar;

-İncirli Caddesi,

-Aksu Caddesi,

-D100 (Kuzey - Güney)

-Sahil Kennedy Caddesi,