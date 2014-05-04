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1 Mayıs'ta gözaltına alınan E.Y., darp iddiasıyla iki polisten şikayetçi oldu

1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan E.Y. kendisini ifadeye getiren polislerin, emniyette darp eden polislerle aynı kişiler olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu

04 Mayıs 2014 22:47

İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan E.Y. adlı genç kadın, Emniyet’te darp edildiğini ileri sürerek, kendisini adliyeye getiren ve ifade işlemi sırasında koridorda duran iki kadın polisin de dövenler arasında olduğunu iddia etti. E.Y.’nin ifadesini alan savcı, haklarındaki şikayet üzerine iki polisi çağırıp kimliklerini tespit etti. 

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, 1 Mayıs’taki gösteriler sırasında gözaltına alınan 170’den fazla kişi, üç günlük gözaltı sürecinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Bugün savcılığa getirilen şüphelilerden E.Y. adlı genç kadın, ifadesinde, Şişli’deki DİSK binası önünde beklerken, polislerin hiçbir uyarıda bulunmadan gaz bombası attığını ve kendisinin de kaçmaya çalışırken yakalandığını savundu.

İstanbul Emniyeti’nde hakarete ve kötü muameleye uğradığını iddia eden E.Y., sağ kolunda ve sol dizinde yaralar oluştuğunu ifade etti. Kendisini kadın polislerin darp ettiğini öne süren E.Y., “Bu kadın polisler şu anda dışarıda koridorda bulunmaktadır. Şikayetçiyim” dedi. E.Y.’nin avukatı Evrim Deniz Karatana da koridorda beklemekte olan kamu görevlilerinin kimliklerinin tespitini istedi. Bunun üzerine savcı, kapıda duran E.Ö. ve Z.İ. adlı iki kadın polisi çağırdı. E.Y.’nin teşhis ettiği iki polisin kimlik bilgileri alındı.

 

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